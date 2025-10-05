Choque-Rei opõe São Paulo aliviado e Palmeiras fortalecido de olho na liderança do Brasileirão

O Choque-Rei deste domingo no MorumBis opõe um São Paulo ainda em crise, embora mais aliviado e confiante em decorrência da vitória sobre o Fortaleza, contra um Palmeiras fortalecido depois de assumir a vice-liderança do Brasileirão e cujos objetivos na temporada são grandiosos. A bola rola às 16h.

O plano do Palmeiras, presente nas semifinais da Libertadores, é desgarrar do Cruzeiro, terceiro colocado e roubar a liderança do Flamengo, que joga contra o Bahia em Salvador. O time comandado por Abel Ferreira precisa da vitória no clássico e do revés do adversário carioca, em relação ao qual tem um jogo a menos, a ser cumprido no sábado da próxima semana, dia 11, contra o Juventude, para assumir a ponta. Três pontos separam os dois - 55 a 52.

O São Paulo tem 38 pontos e direciona todo seu foco para o Brasileirão. O objetivo é conseguir uma vaga para a próxima edição da Libertadores. No momento, a equipe está fora até do G-6, ou seja, sem vaga nem na fase prévia do torneio. Mas o triunfo no Ceará ajudou a reerguer o conjunto tricolor e melhorar o aspecto anímico.

"A gente quer, ano que vem, quem continuar no clube vai fazer o máximo nesta temporada para jogar mais uma vez a Libertadores. Para isso, a gente precisa somar pontos no campeonato", disse o veterano Luiz Gustavo.

Ele jogou de forma improvisada como zagueiro no Castelão e foi o melhor em campo. Uma surpresa, levando em conta que o atleta não atuava desde 2 de abril, dias antes de ter sido diagnosticado um tromboembolismo pulmonar. O período de 183 dias foi de um rigoroso protocolo médico, que contou com repouso, medicação e retorno gradual aos treinamentos. Até chegou a ser relacionado para as duas últimas partidas, mas não entrou.

Sem perspectiva de retornos de Rafael Tolói e Ferraresi, Luiz Gustavo se credencia para atuar como zagueiro no restante da temporada. O recuo também exige menos do jogador que, como volante, ainda aparecia em jogadas ofensivas.

Crespo pode ter de volta o zagueiro Alan Franco e o meia-atacante Lucas, desfalques em Fortaleza. Rigoni, suspenso depois de ser expulso, não joga. "Temos problemas todos os dias. Tenho muitos. Já sabemos onde estamos, onde chegamos, e sabemos que vamos ter problemas todos os dias", afirmou o treinador argentino.

Fora ou dentro de casa, o Palmeiras não perde do São Paulo há mais de dois anos. São oito jogos, com quatro vitórias e quatro empates. O último revés foi em julho de 2023, derrota que resultou na eliminação da Copa do Brasil daquele ano. No primeiro turno, ganhou na Arena Barueri por 1 a 0 - gol de Vitor Roque. O Tigrinho atravessa a sua melhor fase no Palmeiras e faz dupla artilheira com Flaco López.

No MorumBis em duelos do Brasileirão a invencibilidade do Palmeiras é ainda maior. Como mandante na competição, o time tricolor não ganha do rival alviverde há oito anos, desde maio de 2017. A tendência é de que, sem novos desfalques, Abel Ferreira repita a escalação que derrotou o Vasco.

"A gente está tendo muitos jogos seguidos, e jogos muito fortes. A gente está se preparando muito bem, focado na recuperação, e sabemos que é um clássico, uma partida à parte. A gente está trabalhando muito forte, sempre focado nesse jogo, e vamos em busca desses três pontos", disse o volante Aníbal Moreno.

Convocado para a seleção argentina, ele desfalcará o Palmeiras no duelo seguinte, diante do Juventude. Flaco López, outro argentino convocado, além de Gustavo Gómez e Sosa, chamados para a seleção paraguaia, também serão ausência no jogo do próximo dia 11, sábado.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X PALMEIRAS

SÃO PAULO - Rafael, Arboleda, Alan Franco (Luiz gustavo) e Sabino; Cédric, Bobadilla, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Diaz (Wendell); Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira; Raphael Veiga, Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).