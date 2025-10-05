Palmeiras vira jogo no Morumbi e chega ao clássico com tabu sobre São Paulo

São Paulo e Palmeiras se enfrentam hoje (4), às 16h, para mais um capítulo do Choque-Rei no Morumbi, pela 27ª rodada do Brasileirão. Se no passado o estádio era sinônimo de vantagem tricolor, o cenário mudou nos últimos anos: agora é o Verdão quem defende a invencibilidade.

O que aconteceu

O Palmeiras quebrou em 2018 um tabu de 16 anos sem vencer o São Paulo no Morumbi. A vitória por 2 a 0, com gols de Gustavo Gómez e Deyverson, encerrou a sequência negativa que durava desde 2002.

Desde que encerrou o jejum, o Palmeiras não perdeu mais para o São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão. São seis jogos, com duas vitórias do Verdão e quatro empates.

Em outras competições, há equilíbrio: considerando os últimos dez clássicos no Morumbis por todos os torneios, são três vitórias para cada lado e quatro empates. Uma das vitórias do São Paulo aconteceu na campanha da Copa do Brasil de 2023 —último título conquistado pelo Tricolor.

Palmeiras tem excelente retrospecto fora de casa na temporada: nos últimos 20 jogos como visitante, venceu 13, empatou quatro e perdeu apenas três.

A virada no clássico

O torcedor palmeirense que antes temia as visitas ao Morumbi, hoje tem motivos para otimismo. O longo período de 16 anos sem vitórias, que se estendeu de um jogo do Torneio Rio-São Paulo em 2002 até uma partida do Brasileirão de 2018, ficou para trás.

Desde a vitória que quebrou a escrita, o Palmeiras estabeleceu uma nova hegemonia no clássico quando o assunto é Campeonato Brasileiro. A invencibilidade de seis partidas no estádio do rival mostra como "o jogo virou", transformando um antigo ponto fraco em uma fortaleza recente.

Histórico do Choque-Rei no Morumbi (Brasileirão - Pontos Corridos)

São Paulo 2 x 1 Palmeiras (2004)

São Paulo 3 x 3 Palmeiras (2005)

São Paulo 4 x 1 Palmeiras (2006)

São Paulo 0 x 0 Palmeiras (2007)

São Paulo 2 x 1 Palmeiras (2008)

São Paulo 0 x 0 Palmeiras (2009)

São Paulo 1 x 0 Palmeiras (2010)

São Paulo 1 x 1 Palmeiras (2011)

São Paulo 3 x 0 Palmeiras (2012)

São Paulo 2 x 0 Palmeiras (2014)

São Paulo 1 x 1 Palmeiras (2015)

São Paulo 1 x 0 Palmeiras (2016)

São Paulo 2 x 0 Palmeiras (2017)

São Paulo 0 x 2 Palmeiras (2018)

São Paulo 1 x 1 Palmeiras (2019)

São Paulo 1 x 1 Palmeiras (2020) *partida disputada em 2021 por conta da pandemia de covid-19

São Paulo 0 x 0 Palmeiras (2021)

São Paulo 1 x 2 Palmeiras (2022)

São Paulo 0 x 2 Palmeiras (2023)

São Paulo 0 x 0 Palmeiras (2024)

Nas temporadas de 2003 e 2013 o Palmeiras disputava a Série B do torneio nacional.