Chama! Alex Poatan atropela Ankalaev e reconquista cinturão no UFC 320
Alex Pereira fez parecer fácil um dos maiores desafios de sua carreira. Diante de seu mais recente algoz na luta principal do UFC 320 deste sábado (4), em Las Vegas (EUA), 'Poatan' não tomou conhecimento de Magomed Ankalaev e, em pouco mais de um minuto do primeiro assalto, nocauteou o russo para reconquistar o cinturão dos meio-pesados (93 kg) da entidade.
Com uma arena inteira a seu favor, o brasileiro partiu para cima de Ankalaev logo nos segundos iniciais de luta. Acuado, Ankalaev pouco ofereceu perigo para Poatan. Em 80 segundos, Alex Pereira já havia liquidado a fatura e voltado ao posto de campeão da categoria. Meses depois, o striker paulista deu o troco e encerrou a rivalidade com o russo em grande estilo.
"A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Eu falei para todo mundo e ninguém acreditou. Não estava em condições (na primeira luta). Não me surpreendeu, tinha isso desde a primeira luta. Não sou de dar desculpas, mas não estava bem. Hoje estou bem e provei para todo mundo. Para mim é muito bom e gratificante, todo o trabalho bem feito. Queria deixar uma mensagem para o Jon Jones, em respeito a ele e toda a família dele. Tinha todo um discurso preparado. Vamos todos fazer 1 minuto de silêncio em respeito ao seu irmão (que faleceu)", declarou Alex, ainda no octógono, logo após o confronto.
A luta
Poatan começou o duelo marchando para frente com uma sequência de jab e direto, acuando Ankalaev contra a grade. O russo tentou contragolpear, mas passou no vazio. Alex passou a mirar seus chutes nas pernas do adversário. Com um bom direto de direita, Pereira fez Magomed ir ao solo e, com uma saraivada de cotoveladas de baixo para cima no 'ground and pound', fez o árbitro intervir a disputa.
Confira abaixo todos os resultados do UFC 320:
Alex 'Poatan' venceu Magomed Ankalaev via nocaute técnico no primeiro round
Merab Dvalishvili venceu Cory Sandhagen via decisão unânime
Jiri Prochazka venceu Khalil Rountree Jr. via nocaute no terceiro round
Youssef Zalal venceu Josh Emmett via finalização no primeiro round
Joe Pyfer venceu Abus Magomedov via finalização no segundo round
Ateba Gautier venceu Treston Vines via nocaute técnico no primeiro round
Daniel 'Willycat' venceu Joo Sang Yoo via nocaute técnico no segundo round
Jakub Wiklacz venceu Patchy Mix via decisão dividida
Edmen Shahbazyan venceu André 'Sergipano' via nocaute técnico no primeiro round
Punahele Soriano venceu Nikolay Veretennikov via decisão unânime
Yana Santos venceu Macy Chiasson via decisão unânime
Farid Basharat venceu Chris Gutierrez via decisão unânime
Ramiz Brahimaj venceu Austin Vanderford via finalização no segundo round
Veronica Hardy venceu Brogan Walker via decisão unânime
Ver essa foto no Instagram
Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok