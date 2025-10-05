Topo

CBF demite técnico Ramon Menezes após fiasco da seleção sub-20

Ramon Menezes, técnico da seleção sub-23 durante o Pré-Olímpico - Joilson Marconne / CBF
Ramon Menezes, técnico da seleção sub-23 durante o Pré-Olímpico Imagem: Joilson Marconne / CBF
05/10/2025 13h40

O técnico Ramon Menezes foi demitido da seleção brasileira sub-20.

O que aconteceu

Ele não resistiu após a eliminação do Brasil no Mundial da categoria. A seleção caiu na fase de grupos.

Ramon foi contratado em um dos primeiros atos da gestão Ednaldo Rodrigues, em 2023, mas agora a CBF resolveu demiti-lo após um trabalho irregular.

Segundo nota oficial da entidade, "a decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui".

Ramon foi bicampeão sul-americano, mas teve campanhas decepcionantes em torneios importantes na base. Os dois Mundiais Sub-20, por exemplo. Na edição passada, caiu nas quartas de final diante de Israel. Agora, foi lanterna do grupo com Marrocos, México e Espanha.

Ele também comandou a seleção que não conseguiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

Ramon ainda chegou a ser interino na seleção principal, mas perdeu amistosos para Marrocos e Senegal. Só ganhou de Guiné.

