CBF demite técnico Ramon Menezes da Seleção Brasileira sub-20
A CBF anunciou, neste domingo, a saída de Ramon Menezes do comando da Seleção Brasileira sub-20 masculina. A decisão foi tomada após a eliminação precoce do Brasil na primeira fase do Mundial da categoria.
No sábado, a equipe foi derrotada pela Espanha por 1 a 0, resultado que confirmou a campanha negativa do Brasil: duas derrotas e um empate, deixando o time na última colocação do grupo.
Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Ramon Menezes lamentou a eliminação e justificou o desempenho abaixo do esperado ao pouco tempo de preparação da equipe e aos jogadores de baixa minutagem.
Confira o comunicado da CBF na íntegra
A Confederação Brasileira de Futebol comunica que Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina Sub-20. A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui.
A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a Seleção masculina principal.
Desejamos sucesso a Ramon em seus próximos desafios profissionais e reforçamos o reconhecimento pelo empenho e pela entrega demonstrados em todas as competições disputadas.