Topo

Esporte

CBF decide afastar árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio

05/10/2025 23h43

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) tomou uma decisão dura após as polêmicas de arbitragem do final de semana no Brasileirão 2025. Assim, os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras sofrem uma punição, portanto "serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades".

Polêmicas no Morumbis

Em São Paulo x Palmeiras, Ramon Abatti Abel comandou o clássico em campo. O VAR teve Ilbert Estevam da Silva como nome principal, com o auxílio de Fabricio Porfirio de Moura e Adeli Mara Monteiro.

No Morumbis, o São Paulo considerou "vergonhosa" a arbitragem. O Tricolor reclamou de um pênalti em Tapia e a não expulsão do palmeirense Andreas Pereira.

Revolta gremista

No jogo do Grêmio, o árbitro de campo foi o paranaense Lucas Casagrande. O VAR contou com Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE), além do auxílio de Clovis Amaral da Silva e Alexandre Vargas Tavares de Jesus,

O time gaúcho protestou contra dois lances: a expulsão de Walter Kannemann, aos 43 minutos do primeiro tempo, e o pênalti que gerou o gol da vitória do Red Bull Bragantino, marcado após a bola bater na mão de Marlon, já nos acréscimos.

Nota oficial da CBF

A Comissão de Arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras, válidas pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Matheus Henrique, do Cruzeiro, sofre fratura na costela assim como em 2024

'Não foi inexperiente': Casão defende Danilo em lance de expulsão

Veja todos os gols da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio após novas polêmicas

CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Grêmio x Bragantino

'Cara de campeão': Colunistas exaltam vitória do Palmeiras

CBF decide afastar árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio

José Boto, diretor do Flamengo, contesta arbitragem de São Paulo x Palmeiras: "Não cheira bem"

Vojvoda admite atuação ruim do Santos em derrota para o Ceará: "Não fizemos bom jogo"

Paulo Henrique, do Vasco, é convocado por Ancelotti para a seleção na vaga de Wesley

Fabíola critica Abel Ferreira por negar lance de pênalti para o SPFC