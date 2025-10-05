CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Grêmio x Bragantino

Topo

Ramon Abatti Abel, árbitro de São Paulo e Palmeiras pelo Brasileirão
Ramon Abatti Abel, árbitro de São Paulo e Palmeiras pelo Brasileirão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
05/10/2025

A CBF afastou os árbitros que participaram das maiores polêmicas da 27ª rodada do Brasileirão. A entidade puniu o juiz principal e o VAR envolvidos em Grêmio x Red Bull Bragantino e São Paulo x Palmeiras.

No clássico paulista, o árbitro era Ramon Abatti Abel (SC) e o VAR, Ilbert Estevam da Silva (SP).

No duelo do Grêmio, os envolvidos são Lucas Casagrande (PR) e Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

O que diz a nota

A Comissão de Arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras, válidas pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades. Nota oficial da CBF

No duelo entre São Paulo e Palmeiras, que terminou com vitória de virada do Verdão por 3 a 2, o Tricolor reclamou de pênalti não marcado quando a partida estava 2 a 0. O VAR comandado por Ilbert Estevam da Silva (SP) não recomendou a revisão de Ramon Abatti Abel (SC).

O São Paulo também reclama de uma entrada dura de Andreas Pereira em Marcos Antônio, em que o árbitro aplicou cartão amarelo, mas poderia ter expulsado o palmeirense.

Os erros na partida causaram protestos do presidente Júlio Casares e do diretor de futebol Carlos Belmonte. Técnico do Tricolor, Hernan Crespo disse nunca ter visto nada igual. O São Paulo chegou a publicar uma nota oficial cobrando "medidas imediatas".

Até mesmo Neymar, do Santos, criticou a arbitragem do clássico com uma postagem no Instagram. "Juizada ruim, erro atrás de erro", comentou o jogador.

Grêmio x Red Bull Bragantino

No sábado, a arbitragem já havia causado polêmica na rodada no duelo entre Grêmio e Red Bull Bragantino. Na partida, joogadores gremistas reclamaram da expulsão de Kannemann e de um pênalti marcado para o time paulista, que foi convertido e resultou na vitória por 1 a 0.

Ao fim da partida, o lateral gremista Marlon fez um forte desabafo criticando a arbitragem de Lucas Casagrande (PR). "O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. Vivemos falando de calendário, mas não temos profissionalização dos árbitros", disse o lateral.

Na partida em questão, o VAR foi comandado por Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

A gente vem de anos de corrupção numa federação onde você não consegue legalizar as coisas, isso tem influencia. Quem sabe o novo presidente consiga melhorar os árbitros Marlon, do Grêmio, ao Premiere

