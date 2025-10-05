Caso David Luiz: Delegacia conclui investigações e sugere arquivamento

A Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza encerrou as investigações de supostas ameaças de David Luiz contra Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, conhecida como Karol e ex-affair do jogador.

O que aconteceu

A Delegacia apontou ausência de provas materiais mínimas e sugeriu o arquivamento do caso ao Ministério Público. Karol denunciou o jogador por ameaça de morte e violência psicológica após o término do relacionamento.

Não foram encontradas mensagens com conteúdo ameaçador nas conversas entre Karol e David Luiz, segundo relatório do Departamento de Inteligência Policial.

A mulher entregou o celular para perícia após relatar ter sido ameaçada por David Luiz através de mensagens no Instagram. A Justiça do Ceará concedeu medida protetiva para Karol durante as investigações.

O advogado de Karol afirmou ao UOL que o celular da jovem pode ter sido manuseado de forma indevida enquanto estava sob custódia policial. O laudo inicial da Polícia Civil do Ceará apontou que o celular de Karol foi resetado antes da primeira perícia, no início de setembro. A defesa de Karol afirma que ela não realizou ou teve conhecimento desse procedimento do celular, que teria sido feito de forma remota.

A defesa também revelou que não tomou conhecimento de nenhuma solicitação de arquivamento do caso e ressaltou: "quanto ao inquérito policial, podemos afirmar que ainda temos muito a investigar. [...] Não tivemos acesso ao depoimento do jogador David Luiz, acusado dos crimes de ameaça e perseguição. Enfim, a policia civil ainda tem muito a investigar, mesmo as provas não deixem dúvidas quanto aos crimes praticados."

Relembre o caso

A reportagem teve acesso ao conteúdo do boletim de ocorrência, realizado por Karol no dia 23 de agosto, no qual ela relata ter sido ameaçada por David Luiz através de mensagens no Instagram. O UOL também obteve a foto da conversa, que foi anexada ao processo.

A imagem foi periciada pelas autoridades e confirmada, sendo um elemento adicional para a concessão da medida protetiva em menos de 24h.

Karol disse ter sentido "risco real de morte" ao ler as mensagens e chegou a comparar a situação ao caso de Eliza Samudio, assassinada em 2010 pelo ex-goleiro Bruno.

"Depois que o relacionamento acabou, ele passou a me ameaçar constantemente. Recebi, pelo Instagram, uma mensagem enviada pelo próprio David Luiz contendo as seguintes palavras: 'Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir'."