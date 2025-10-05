Filipe Luís errou em derrota do Flamengo? Colunistas opinam

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, tem culpa na derrota do time para o Bahia, na 27ª rodada do Brasileirão? Walter Casagrande Jr. e Fabíola Andrade debateram o tema no Fim de Papo.

Derrotado por 1 a 0, o Flamengo perdeu a liderança da competição para o Palmeiras, que soma os mesmos 55 pontos que os rubro-negros, mas tem um jogo a menos e uma vitória a mais.

Casagrande: Criticar trabalho do Filipe Luís é covardia

O Filipe Luís, ele fez um ano como treinador profissional. Não é só como treinador do Flamengo. É um ano como treinador profissional. Não é que ele rodou e está há um ano no Flamengo. Não, não.

Ele começou a ser treinador profissional exatamente no ano passado e agora ele está fazendo um ano. É uma injustiça ou covardia ou qualquer coisa você começar a criticar o trabalho do Filipe Luís, sendo que o Flamengo está disputando o título, está na Libertadores e só perdeu três partidas no campeonato. É um ano como profissional.

Walter Casagrande Jr.

Fabíola: Se Filipe Luís sair, flamenguista vai sentir saudade

O Filipe Luís é um fenômeno porque ele começou como treinador da base do Flamengo e foi campeão mundial, e logo depois ele assumiu o time profissional e faz um baita trabalho. Se ele não é hoje o melhor treinador do mundo, ele ainda vai ser um dos melhores treinadores europeus. Eu tenho convicção disso.

Ele é um cara extremamente competente e tem uma escola muito forte da Europa, que é onde a gente joga hoje o melhor futebol do mundo. Sabe o que iria acontecer com a torcida do Flamengo se o Filipe Luís saísse? Em um mês, pedem para ele voltar.

Fabiola Andrade

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo