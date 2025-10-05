Ceará vence Santos do freguês Vojvoda, que perde a 1ª no comando do Peixe
O Ceará venceu o Santos por 3 a 0 hoje, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão.
Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral fizeram os gols do Vozão.
Essa foi a primeira derrota do técnico Juan Pablo Vojvoda no comando do Santos, que chegou para o duelo de hoje com quatro empates e uma vitória à frente do Peixe.
Ex-Fortaleza, Vojvoda não tem um bom retrospecto contra o Vozão. Contando a partida de hoje, o Ceará disputou ao todo 25 jogos contra o técnico argentino, sendo 12 vitórias, oito empates e apenas cinco derrotas.
Com a vitória, o Ceará chega a 34 pontos e sobe quatro posições na tabela, ocupando agora o 10º lugar. O Santos permanece com 28 pontos na 16ª posição, à beira da zona de rebaixamento.
O próximo compromisso do Santos é o clássico contra o Corinthians, em casa, no dia 15 de outubro, pela 28ª rodada. Já o Ceará tem um clássico nordestino no mesmo dia, quando enfrenta o Sport fora de casa.
Vojvoda freguês do Ceará
Técnico que comandou o Fortaleza por quatro anos, Juan Pablo Vojvoda é um velho conhecido do Ceará. Foram 24 partidas em que o Vozão enfrentou o Fortaleza sob o comando do técnico argentino, que ficou no Tricolor de Aço de maio de 2021 a julho de 2025.
E o Ceará tem um bom retrospecto contra o agora técnico do Santos. Nesse período de clássicos cearenses, o Ceará venceu Vojvoda em 11 oportunidades, empatou oito partidas e teve apenas cinco derrotas.
Em finais de Campeonato Cearense, o Ceará encarou o Fortaleza de Vojvoda em quatro finais. Foram dois títulos para o Vozão e dois para o Tricolor de Aço.
Gols e destaques
Pressão cearense. O Ceará domina o Santos nos primeiros minutos de partida no Castelão.
1 x 0: Lucas Mugni abriu o placar para o Ceará aos 10 minutos do 1º tempo. Pedro Raúl escorou lançamento na área, Mugni chegou batendo para grande defesa de Brazão, mas conferiu no rebote em cima da linha empurrando para o fundo das redes.
No travessão! Em cobrança de falta, Rollheiser quase empata para o Peixe. O meia argentino bateu bem por cima da barreira, mas carimbou o travessão.
Replay? O início do 2º tempo começou como na primeira etapa, com o Ceará pressionando o Santos. Em dois minutos, o Vozão cruzou duas vezes na área santista, mas Pedro Raúl furou na primeira e foi travado na segunda.
Perdeu a chance... Aos 13 minutos do 2º tempo, Igor Vinícius descolou ótimo passe para Lautaro Díaz, mas o argentino errou o tempo de bola e não conseguiu finalizar para fazer o gol de empate do Santos. Pra piorar a situação, o atacante ficou no chão sentindo dores na coxa.
2 x 0: Pedro Henrique, que havia acabado de entrar, ampliou a vantagem para o Ceará aos 21 minutos do 2º tempo. Galeano aproveitou vacilo da zaga santista e correu pela direita, invadiu a área e tocou para o meio, encontrando Pedro Henrique livrinho na área que só teve o trabalho de completar para o gol.
Peixe na roda. Aos 37 minutos do 2º tempo, o Ceará começou a trocar passes e a torcida no Castelão começou a gritar "olé".
Quase o terceiro gol do Vozão. A trave salvou o Santos mais uma vez aos 41 minutos do 2º tempo. Pedro Henrique bateu de primeira de fora da área e carimbou a trave.
Paredão cearense! No contra-ataque, o Santos quase marcou com Caballero, mas Bruno Ferreira fez grande defesa. No rebote, Lautaro Díaz tentou encobrir o goleiro do Ceará, mas Bruno se reuperou e evitou o gol do Santos.
Freguês do Vozão. Torcida do Ceará começa a provocar Vojvoda citando a freguesia do argentino.
3 x 0: Fernando Sobral dominou e soltou um canhão da entrada da grande área nos acréscimos para fazer o 3 a 0.
Ficha técnica
Ceará 3 x 0 Santos
Campeonato: Brasileirão (27ª rodada)
Data: 05/10/2025
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Hora: 20h30 (horário de Brasília)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Cartões amarelos: Lourenço (CEA); Rollheiser, Igor Vinícius e Tiquinho Soares (SAN)
Gols: Lucas Mugni (CEA), 10' do 1º tempo (1-0); Pedro Henrique (CEA), 21' do 2º tempo (2-0); Fernando Sobral (CEA), 48' do 2º tempo (3-0)
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho (Fernando Sobral), Lucas Mugni (Vina), Lourenço (Richardson); Fernandinho (Pedro Henrique), Galeano (Aylon), Pedro Raúl. Técnico: Léo Condé.
Santos: Brazão; Igor Vinícius (Caballero), Alexis Duarte, Adonis Frías, Escobar (Souza); João Schmidt, Tomás Rincón (Barreal), Zé Rafael, Rollheiser (Thaciano); Guilherme (Tiquinho Soares), Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.