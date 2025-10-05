Belmonte detona VAR após lance polêmico no Choque-Rei: 'É uma vergonha'

Após o São Paulo perder de virada para o Palmeiras, o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, fez um pronunciamento criticando o VAR da partida. Os são-paulinos ficaram reclamando de um pênalti quando o jogo estava 2 a 0 para o Tricolor.

O pênalti em cima do Tapia, quando o jogo estava 2 a 0, e o VAR não chamou, é uma das coisas mais inacreditáveis que eu vejo do VAR no futebol brasileiro, dentre as muitas que vemos. Eu quero entender porque o Rigoni foi expulso contra o Fortaleza, e o Andreas não foi hoje, curiosamente. E a gente fica se perguntando onde está o VAR, que interfere em todo momento que não é para interferir, e quando é, não age. Me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha.

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo

Lances polêmicos

O pênalti pedido aconteceu quando o São Paulo vencia por 2 a 0. No lance, Luciano tentou passe para Tapia, que não chegou na bola, mas foi atropelado por Allan.

O juíz não deu nada em campo, o VAR checou e não recomendou revisão. Crespo, inclusive, saiu de campo reclamando muito com a arbitragem.

No lance com Marcos Antônio, Andreas Pereira deu entrada por cima, e o árbitrou aplicou cartão amarelo. O VAR também não recomendou mudança na decisão.

Em meio a uma crise política no São Paulo, Belmonte fez o pronunciamento cercado por colegas da diretoria que o apoiam. O diretor pode ser um dos candidatos para a próxima eleição do clube, prevista para ano que vem.

Com a derrota, o São Paulo fica em oitavo lugar, com 38 pontos, e perde a chance de entrar no G6.

O Tricolor volta a campo depois da Data Fifa, contra o Grêmio, no dia 16, em duelo pela 28ª rodada do Brasileirão.