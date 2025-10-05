Bayern valoriza "impulso" após seis vitórias seguidas no Alemão

O Bayern de Munique venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 neste sábado (4), com o colombiano Luis Díaz marcando seu primeiro gol aos 14 segundos, e depois voltando a balançar a rede. Com uma campanha 100% em seis jogos da Bundesliga, o gigante da Baviera se isola ainda mais na liderança do campeonato.

Com 18 pontos em 18 possíveis, os comandados de Vincent Kompany estão agora com quatro à frente do Borussia Dortmund (14), cinco do RB Leipzig (13) e sete do Bayer Leverkusen (11).

Ataque avassalador e recordes

Luis Díaz abriu o placar aos 14 segundos, após um cruzamento de Serge Gnabry.

Harry Kane ampliou a vantagem para o time de Munique com um belo chute rasteiro após um passe de Díaz, marcando seu 11º gol na Bundesliga e o 18º em 10 jogos nesta temporada.

No final da partida, em um contra-ataque, Díaz chegou à sua primeira dobradinha pelo time de Munique, ao fazer seu quinto gol na temporada.

"Foi uma ótima atuação. Temos o impulso a nosso favor e precisamos mantê-lo", disse Kane à Sky Alemanha.

Lesão preocupa, mas Kane tranquiliza

O capitão da seleção inglesa se chocou com o goleiro brasileiro Kauã Santos no segundo tempo e foi substituído, precisando de ajuda para sair mancando do campo.

Apesar da lesão, ele disse que estará em condições de jogar pela Inglaterra na próxima semana.

"Estou bem. Foi uma pancada no osso. Aconteceu há algumas semanas e hoje foi no mesmo lugar. Mais alguns dias e estará bem", disse Kane, imparável neste início de temporada.

Próximos desafios do Bayern

Após a Data Fifa, o Bayern de Munique vai receber o Borussia Dortmund na Allianz Arena, no sábado, 18 de outubro, no tradicional 'Klassiker' do futebol alemão, antes de jogar também em casa contra o Club Brugge, pela Liga dos Campeões, quatro dias depois.

Em dez partidas disputadas nesta temporada (seis na Bundesliga, duas na Liga dos Campeões, uma na Copa da Alemanha e uma na Supercopa), os jogadores de Kompany venceram todas, com um retrospecto impressionante de 38 gols marcados e apenas 7 sofridos (25-3 no campeonato).