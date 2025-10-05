Bate-boca entre Piastri e Norris traz turbulência à McLaren no final do campeonato

Por Nick Mulvenney

CINGAPURA (Reuters) - O bate-boca do líder do campeonato, Oscar Piastri, no rádio da equipe após ser ultrapassado por Lando Norris no Grande Prêmio de Cingapura, no domingo, sugere que o restante da temporada da McLaren pode não ser tranquilo, já que a dupla luta pelo título.

O terceiro lugar de Norris e o quarto de Piastri no domingo garantiram à equipe o décimo título de construtores, faltando seis corridas para o fim da temporada.

Apesar das eternas ambições de Max Verstappen, o título de pilotos também deve ser deles, e a equipe sempre afirmou que permitirá que seus pilotos corram.

Corrida que eles fizeram na curva de abertura no domingo, quando Norris passou por dentro de Piastri a partir do quinto lugar no grid, cortando a traseira de Verstappen e forçando seu companheiro de equipe australiano a abrir tanto que ele quase bateu no muro.

Piastri ficou furioso, dizendo que Norris o havia tirado do caminho e reclamando de injustiça quando a equipe disse que não tomaria nenhuma medida durante a corrida.

Mais tarde, ele aceitou que a tensão da primeira volta da corrida havia contribuído para sua raiva no cockpit e disse que não faria mais comentários até que tivesse assistido novamente.

"Não acho que obviamente houve intenção, mas houve o contato, e novamente preciso ver o replay e ver o que aconteceu exatamente", disse Piastri, que agora tem 22 pontos de vantagem sobre Norris e 63 sobre Verstappen.

Norris disse que o contato com a Red Bull o forçou a bater em Piastri, mas, assim como aconteceu quando Verstappen o acusou de obstruir sua volta na classificação na sexta-feira, ele rejeitou categoricamente a ideia de que havia feito algo errado.

"Qualquer um no grid teria feito exatamente a mesma coisa que eu fiz", disse ele.

"Por isso, acho que se você me censurar por ter entrado por dentro e colocado meu carro na parte interna de uma grande lacuna, acho que você não deveria estar na Fórmula Um", afirmou. "Não acho que eu tenha feito nada de errado. É claro que julguei um pouco mal a minha proximidade com Max, mas isso é corrida."

O diretor de equipe da McLaren, Andrea Stella, disse que a equipe analisaria o incidente, mas também achou que os comentários iniciais de Piastri se deviam ao contexto da corrida.

"Esse é o tipo de caráter que queremos ter de nossos pilotos. Eles têm que deixar sua posição bem clara", disse ele. "Fizemos nossa avaliação e achamos que o curso de ação correto foi o que tomamos. Mas parte do processo é a revisão que ocorrerá nos próximos dias e, certamente, isso levará a uma equipe ainda mais unida e forte."

Stella disse que garantir o campeonato de construtores não mudaria as regras de engajamento entre Piastri e Norris.

"Esse é um princípio fundamental da maneira como corremos na McLaren, queremos proteger esse conceito de 'deixá-los correr'", acrescentou. "Se conseguimos navegar por essas partes difíceis da corrida, é porque temos Lando e Oscar a bordo."

(Reportagem de Nick Mulvenney)