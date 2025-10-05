Barcelona leva 4 do Sevilla, perde invencibilidade em La Liga e deixa o Real Madrid na ponta

Castigado por importantes desfalques e com uma atuação irreconhecível diante do Sevilla, especialmente no primeiro tempo, o Barcelona foi derrotado pela primeira vez na atual edição de La Liga, na oitava rodada, por 4 a 1, neste domingo, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Lewandowski ainda desperdiçou um pênalti quando o placar apontava 2 a 1.

Além de perder a invencibilidade na competição - era o único que ainda não havia sido derrotado -, o conjunto azul e grená permitiu que o rival Real Madrid reassumisse a liderança, graças ao triunfo sobre o Villarreal, no sábado, com 21 pontos a 19. O Barcelona também amargou o segundo revés seguido na temporada, já que vinha de derrota para o Paris Saint-Germain na Champions League.

Sem contar com Raphinha e Lamine Yamal, ambos lesionados, além do meia Fermín López, Hansi Flick apostou em um sistema ofensivo formado por Ferrán Torres, Rashford e Lewandowski, mas foi surpreendido pela postura agressiva e ousada dos donos da casa, que flertaram com o rebaixamento na temporada passada e oscilam na atual - venceram pela primeira vez em casa.

Com boa presença na área e sufocando os favoritos desde o pontapé inicial, o Sevilla foi recompensado logo aos 11 minutos, com um pênalti infantil de Araujo, que ganhou a vaga de Eric García, em Romero - na cobrança, Szczesny, substituto do lesionado Joan García, não conseguiu alcançar o tiro de Alexis Sánchez, que fez valer a "lei do ex".

O placar de 1 a 0 não refletia o domínio do Sevilla no primeiro tempo. Enquanto os visitantes exigiram uma única defesa de Vlachodimos, já aos 43 minutos, seu colega polonês era bombardeado do outro lado, especialmente por Romero. Em sua quarta finalização, o camisa 7 aproveitou o cruzamento rasteiro da esquerda e só empurrou para a meta vazia para ampliar. Já nos acréscimos, em rara investida no ataque, Rashford balançou a rede após lançamento de Pedri e recolocou o Barcelona no jogo.

As entradas de Balde e Eric García organizaram a defesa da equipe catalã, que tomou o controle do jogo no segundo tempo e passou a pressionar o recuado Sevilla em busca do empate. Porém, com Ferrán Torres, Olmo e Lewandowski apagados, os visitantes ofereciam pouco perigo. O atacante polonês teve a chance de se redimir aos 28 minutos, em cobrança de pênalti, mas chutou para fora.

Já aos 44 minutos, quando o ritmo havia diminuído, Carmona disparou no contra-ataque e tocou no canto de Szczesny para decidir o jogo para os anfitriões. Nos acréscimos, em outro contragolpe, Adams anotou o quarto gol. Sem muitas opções no banco e diante de um Barcelona rendido em campo, restou ao técnico Hansi Flick se conformar com o primeiro revés de seu time em La Liga e o segundo lugar na tabela.