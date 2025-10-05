Barcelona é goleado pelo Sevilla e perde a liderança do Campeonato Espanhol
O Barcelona visitou o Sevilla, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. O time da casa venceu por 4 a 1, com gols de Alexis Sánchez, Isaac Romero e Ángel Carmona, Akor Adams. Enquanto Marcus Rashford descontou.
Situação da tabela
Com o resultado, o Barcelona conheceu sua primeira derrota na competição e perdeu a liderança para o Real Madrid, que venceu o Villarreal neste sábado por 3 a 1. O time catalão tem 19 pontos, contra 21 da equipe da capital.
Por outro lado, o Sevilla subiu para a 6ª posição, com 13 pontos somados.
? Resumo do jogo
?? SEVILLA 4 x 1 BARCELONA ??
? Competição: Campeonato Espanhol - oitava rodada
?? Local: Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla (ESP)
? Data: 05 de outubro de 2025 (domingo)
? Horário: 11h15 (de Brasília)
Gols
- ? Alexis Sánchez, aos 12? do 1ºT (Sevilla)
- ? Isaac Romero, aos 36? do 1ºT (Sevilla)
- ? Marcus Rashford, aos 52? do 1ºT (Barcelona)
- ? Ángel Carmona, aos 44? do 2ºT (Sevilla)
- ? Akor Adams, aos 51? do 2ºT (Sevilla)
Como foi jogo
O Sevilla abriu o placar aos 12 minutos de jogo. O árbitro anotou pênalti para o time da casa, após falta de Ronald Araújo em Isaac Romero. Alexis Sánchez, ex-Barcelona, foi o responsável pela cobrança e marcou.
Aos 36, Jules Koundé foi desarmado por Lucien Agoumé, que lançou Ruben Vargas na ponta esquerda. O suíço arrancou, cruzou e Isaac Romero marcou o segundo gol do time da casa. O Barcelona diminuiu já nos acréscimos da primeira etapa. Após jogada pelo lado esquerdo, Pedri levantou a bola na área e encontrou Marcus Rashford. O inglês completou de primeira e anotou um golaço, aos 52 minutos.
No segundo tempo, o Barcelona teve a chance de empatar a partida, depois do pênalti cometido por Adnan Januzaj em Alejandro Balde. No entanto, Robert Lewandowski chutou para fora.
Aos 44, em rápido contra-ataque, Agoumé lançou Ángel Carmona, que invadiu, bateu cruzado e marcou o terceiro gol do Sevilla. Já nos acréscimos, em mais um contragolpe, Chidera Ejuke arrancou pela ponta esquerda e tocou para Akor Adams. O nigeriano apenas empurrou para o fundo das redes e fechou a goleada, aos 51 minutos.
Próximos jogos
Barcelona:
- Encara o Girona no dia 18 de outubro (sábado), às 11h15 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Espanhol. O local da partida ainda não foi definido.
Sevilla:
- Recebe o Mallorca também no dia 18 de outubro (sábado), às 11h15 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.