Bahia x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Bahia vive momento de instabilidade no Brasileirão e venceu apenas um dos últimos cinco jogos. A equipe comandada por Rogério Ceni perdeu para o Botafogo por 2 a 1 no último compromisso.
Do outro lado, o Flamengo viu a gordura que tinha na liderança diminuir na rodada passada. O Rubro-Negro recebeu o Cruzeiro e empatou em 0 a 0.
Bahia x Flamengo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 5 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Fonte Nova, em Salvador
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)