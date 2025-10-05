Topo

Esporte

Bahia x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/10/2025 05h30

Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Bahia vive momento de instabilidade no Brasileirão e venceu apenas um dos últimos cinco jogos. A equipe comandada por Rogério Ceni perdeu para o Botafogo por 2 a 1 no último compromisso.

Do outro lado, o Flamengo viu a gordura que tinha na liderança diminuir na rodada passada. O Rubro-Negro recebeu o Cruzeiro e empatou em 0 a 0.

Bahia x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 5 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Fonte Nova, em Salvador
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

