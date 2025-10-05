Bahia vence um Flamengo com dois expulsos e confirma liderança do Palmeiras

O Bahia venceu o Flamengo por 1 a 0, em um jogo que foi decisivo para confirmar o Palmeiras como líder do Brasileirão.

Pela primeira vez, o técnico Rogério Ceni conseguiu vencer o Fla. Até hoje, eram 16 derrotas em 16 jogos ao longo da carreira.

O gol do triunfo foi de Willian José, no fim do primeiro tempo.

O Flamengo ficou com um jogador a menos a partir dos 13 minutos do primeiro tempo, porque Danilo foi expulso. Para piorar, aos 33 minutos do segundo tempo, Wallace Yan tomou o segundo amarelo e deixou o time de Filipe Luís com nove em campo.

O Flamengo foi alcançado pelo Palmeiras no número de pontos (55). Mas tem uma vitória a menos. O time agora ficou com um jogo a mais em relação ao rival paulista.

O Bahia, que já tinha vencido o próprio Palmeiras na Fonte Nova, chegou a 43 pontos e se embolou na disputa pelo G4 com Botafogo e Mirassol. O time de Ceni está em quinto.

A próxima rodada será só depois da data Fifa. O Flamengo encara o clássico contra o Botafogo, enquanto o Bahia tem o seu clássico contra o Vitória.

A expulsão que mudou o jogo

O Flamengo já entrou em campo sabendo da virada do Palmeiras sobre o São Paulo. E com erro de arbitragem.

A estratégia rubro-negra caiu por terra muito cedo. Curiosamente em uma jogada que significou a derrota do Palmeiras em Salvador: bola longa para Ademir a partir do goleiro Ronaldo.

A questão é que Danilo foi disputar a bola com ele e jogou a perna muito lá em cima. Mesmo sem atingir em cheio a cabeça de Ademir, o árbitro não teve dúvida e sacou logo o vermelho direto.

E agora?

A configuração do jogo do Fla foi tentar se defender com linha de cinco, puxando Samuel Lino para bater 1 x 1 com Ademir. Ayrton Lucas passou a jogar um pouco mais centralizado sem a bola.

Além disso, Filipe Luiz teve que sacrificar Pedro. E olha que o centroavante tinha voltado a ser titular depois de dois jogos como reserva (contra Corinthians e Cruzeiro).

Léo Pereira já estava suspenso. Assim, o Fla recorreu ao zagueiro Cleiton, que não atuava desde julho — nos minutos finais contra o Atlético-MG.

O gol decisivo

O Bahia adotou a estratégia de pressionar o Flamengo, teve campo para isso e conseguiu abrir vantagem já nos instantes finais do primeiro tempo.

A bola sobrou para Willian José, que bateu de canhota no canto de Rossi.

Foi um castigo para o Fla, porque Samuel Lino tinha desperdiçado uma raríssima chance de marcar, cara a cara com Ronaldo. E Arrascaeta tinha tirado um passe genial da cartola.

No lance do gol, o Flamengo chegou a reclamar de uma falta de Jean Lucas sobre Cleiton, mas a arbitragem confirmou o gol.

Gol anulado e mais uma expulsão

No segundo tempo, Filipe Luís trocou a parte ofensiva toda, apostando nos jogadores mais velozes que tinha: Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo.

Mas quem estava mais configurado para contra-atacar foi o Bahia. E quase ampliou. Por centímetros, o gol de Michel Araújo foi anulado. Impedimento marcado.

Outra alternativa para dar pernas frescas e velozes ao ataque do Flamengo foi a entrada de Wallace Yan. Só que o jovem atacante não estava com a cabeça no lugar.

Levou dois amarelos e deixou o Flamengo com nove em campo´, aos 33 minutos do segundo tempo. Foram só dez minutos em campo para o atacante do Fla.

A partir daí, Rossi quase virou um jogador de linha, o Flamengo tentou algumas jogadas pelo alto na área. Léo Ortiz teve a melhor chance, e Ronaldo defendeu.

O milagre para o Flamengo não veio. Rogério Ceni e o Bahia não têm nada a ver com isso. Fim do tabu. O técnico ex-Fla pode comemorar a primeira vitória nesse confronto específico.

Ficha técnica

Bahia 1 x 0 Flamengo

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Hora: 5/10/2025, às 18h30

Árbitro: Rodrigo Pereira (Fifa-PE)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)

Cartões amarelos: Willian José, Gilberto (BAH); De La Cruz, Wallace Yan (FLA)

Cartão vermelho: Danilo, 13'/1ºT; Wallace Yan, 33'/2ºT (FLA)

Gol: Willian José, 44'/1ºT (1-0)

Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Kauê Furquim); Ademir (Kayky), Tiago (Michel Araújo) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni

Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Jorginho, De La Cruz (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Wallace Yan); Carrascal (Plata), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Cleiton). Técnico: Filipe Luís