Auxiliar revela papo com Yuri após pênalti perdido e valoriza eficiência do Corinthians em vitória

Lucas Silvestre, auxiliar de filho do suspenso Dorival, foi o responsável por comandar o Corinthians à beira do gramado neste sábado, na vitória de 3 a 0 sobre o Mirassol, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Ele saiu satisfeito com o rendimento da equipe.

O auxiliar valorizou a segurança defensiva e a eficiência do time, que teve menos posse de bola, mas aproveitou as oportunidades no ataque. Com o triunfo, o Corinthians encerrou um jejum de sete partidas consecutivas sem vencer como mandante.

"Primeiramente, parabenizo o Mirassol. Hoje, tem o melhor treinador do torneio, faz um trabalho diferenciado. Sabíamos das dificuldades, fomos alertados durante a semana. Fizemos um jogo diferente do que foi contra Flamengo e Internacional. Nos últimos jogos fomos agressivos sem a bola e conseguimos envolver os adversários. Hoje não tivemos a bola em vários momentos, precisávamos primeiro estar organizados. O Mirassol tem uma coragem muito grande, está numa confiança absurda. Precisávamos estar protegidos. A gente defendeu muito bem, fomos efetivos no ataque", analisou Lucas Silvestre.

"A gente vinha tendo a performance, mas não estávamos conseguindo resultados. Essa sequência de jogos em casa sem a vitória traz uma pressão, trabalhamos bastante com os atletas e colocamos que os três pontos hoje eram inegociáveis. Eles conseguiram entender a importância do jogo, se entregaram muito", acrescentou.

O filho de Dorival ainda explicou a estratégia de 'entregar' a bola ao Mirassol. "A gente teve momentos no jogo, pela capacidade do adversário. Não é à toa que é o quinto colocado do torneio. O Mirassol dificulta que o adversário pressione ele. Era natural que a gente cedesse a posse para eles. Eles jogam desde atrás, com passes curtos. Sabíamos que precisaríamos defender um pouco mais atrás".

Papo com Yuri Alberto

O auxiliar revelou uma conversa com Yuri Alberto após o pênalti perdido contra o Flamengo. Ele não cobrou a penalidade convertida por Maycon neste sábado, mas contribuiu com um gol e uma assistência.

"O Yuri teve a situação do pênalti, mas prefiro valorizar que, após perder o pênalti, conseguiu se reconstruir na partida e gerou muitas oportunidades para nós. Internamente, conversamos com ele, como conversamos com todos, para que ele tivesse cabeça boa. Sabíamos que ele teria oportunidade de se redimir", afirmou.

Situação na tabela

Com a vitória, o Corinthians se afasta da zona de rebaixamento e pula para a décima posição da tabela do Brasileirão, com 33 pontos conquistados. Ao todo, são oito vitórias, nove empates e dez derrotas.

Próximo jogo do Corinthians