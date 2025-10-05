Topo

Autor de dois gols do Vasco, Rayan destaca bom segundo tempo da equipe

05/10/2025 18h24

Neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Vasco recebeu o Vitória em São Januário e venceu por 4 a 3, com gols de Nuno Moreira, Rayan (2), e GB. O jovem atacante Rayan celebrou o triunfo e destacou o bom segundo tempo do time carioca.

"Muito feliz pelo momento que estou vivendo. Vitória muito importante. Não fomos muito bem no primeiro tempo. Voltamos bem no segundo tempo e conseguimos o resultado. Isso é o Vasco. Vamos em busca de mais", disse.

Com o resultado positivo, o Cruzmaltino emendou o quarto jogo sem perder dentro de casa na competição (três triunfos e um empate) pulou para décimo, agora com 33 pontos. O Vitória, por sua vez, seguiu com os mesmos 25 somados, em 17º. O Santos aparece logo acima, com 28, mas um jogo a menos.

O Vasco retorna aos gramados no próximo dia 15, contra o Fortaleza, no Castelão. O jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão, está marcado para às 21h30 (de Brasília).

