Athletico-PR tenta se firmar no G-4 da Série B no encerramento da 30ª rodada

05/10/2025 07h00

A 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu encerramento neste domingo com mais dois jogos. O principal destaque fica para o Athletico-PR, que tenta se firmar no G-4, enquanto Remo, Atlético-GO e Operário-PR buscam a recuperação na competição nacional.

Embalado com sete vitórias consecutivas na Série B, o Athletico-PR tenta manter a boa fase e sua vaga no G-4 diante do Atlético-GO, em um duelo de opostos no estádio Antônio Accioly, às 20h30, em Goiânia (GO).

Com 48 pontos, o time paranaense abre o G-4, mas tem apenas um de vantagem para o Novorizontino e dois para o Cuiabá, precisando garantir mais um resultado positivo para seguir tranquilo na zona de acesso. Do outro lado, com 42, o time goiano busca voltar a sonhar com o G-4.

Mais cedo, às 16h, Operário-PR e Remo fazem no Estádio Germano Krüger um duelo de times que buscam a recuperação na Série B. Com 42 pontos, o time visitante chega embalado após golear o CRB e tenta seguir vivo na luta pelo acesso, assim como o time da casa, com 39.

