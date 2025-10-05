Topo

Athletico-PR perde para Atlético-GO, mas permanece no G4 da Série B

05/10/2025 22h26

Pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO venceu o Athletico-PR por 3 a 0, no Estádio Antônio Accioly, neste domingo. O jogo foi marcado por uma expulsão para cada lado. Os gols foram marcados por Maranhão, Guilherme Romão e Adriano Martins.

Situação da tabela

Apesar da derrota, o Athletico-PR segue no G4, devido a derrota do Novorizontino para a Chapecoense neste sábado. Assim, o Furacão é o quarto colocado, com 48 pontos - cinco atrás do Coritiba, líder da Série B. Do outro lado, o Atlético-GO encostou nos quatro primeiros: a equipe goiana está em oitavo lugar, com 45.

? Resumo do jogo

ATLÉTICO-GO 3 x 0 ATHLETICO-PR

? Competição: Série B (30ª rodada)

?? Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

? Data: 05 de outubro de 2025 (domingo)

? Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

  • ? Maranhão, aos 13? do 1ºT (Atlético-GO)

  • ? Guilherme Romão, aos 47? do 1ºT (Atlético-GO)

  • ? Adriano Martins, aos 16? do 2ºT (Atlético-GO)

Expulsões

  • ? Maranhão, aos 29? do 1ºT (Atlético-GO)

  • ? Léo, aos 40? do 1ºT (Athletico-PR)

Como foi o jogo?

O Atlético-GO saiu na frente com gol de Maranhão, de cabeça, aos 13 minutos. O atacante foi expulso aos 29 por entrada dura em Mendoza, e pouco depois, o zagueiro Léo, do Athletico-PR, também levou vermelho por falta em Martínez. Nos acréscimos, Guilherme Romão empatou para o Furacão em cobrança de falta.

A equipe goiana fechou o placar aos 16 minutos do segundo tempo, com Adriano Martins. Após cruzamento de Jean Dias e desvio de Federico Martínez, o zagueiro bateu e marcou o terceiro. No resto do jogo, o Dragão apenas administrou a vantagem.

Próximos jogos

Atlético-GO

  • Coritiba x Atlético-GO | Brasileirão Série B - 31ª rodada

    ? Data e horário: 9/10 (quarta-feira), às 19h30

    ? Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Athletico-PR

  • Remo x Athletico-PR | Brasileirão Série B - 31ª rodada

    ? Data e horário: 9/10 (quarta-feira), às 21h35

    ? Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Veja o outro resultado da Série B neste domingo

Operário-PR 0 x 1 Remo.

Esporte

