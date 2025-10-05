Assistir Vasco x Vitória ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo
Vasco e Vitória se enfrentam hoje (5), às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
O Vasco teve sua invencibilidade quebrada na última rodada do Brasileirão. O Cruzmaltino enfrentou o Palmeiras fora de casa e acabou derrotado por 3 a 0.
Já o Vitória conseguiu reagir após três tropeços seguidos. O Leão bateu o Ceará por 1 a 0 e voltou a somar três pontos na competição.
Vasco x Vitória -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 5 de outubro, às 16h (de Brasília)
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro
- Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)