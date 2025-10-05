Assistir Vasco x Vitória ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Vasco e Vitória se enfrentam hoje (5), às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Vasco teve sua invencibilidade quebrada na última rodada do Brasileirão. O Cruzmaltino enfrentou o Palmeiras fora de casa e acabou derrotado por 3 a 0.

Já o Vitória conseguiu reagir após três tropeços seguidos. O Leão bateu o Ceará por 1 a 0 e voltou a somar três pontos na competição.

Vasco x Vitória -- Campeonato Brasileiro