Assistir Sevilla x Barcelona ao vivo pelo Espanhol: veja onde vai passar o jogo
Sevilla e Barcelona entram em campo hoje (5), às 11h15 (de Brasília), no Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilla, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Sevilla chega embalado após vitória e tenta surpreender o líder da competição. A equipe de Matías Almeyda venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 na rodada passada.
Do outro lado, o Barcelona assumiu a ponta de La Liga aproveitando o tropeço do Real Madrid. O time de Hansi Flick soma quatro vitórias seguidas, sendo a última delas sobre a Real Sociedad por 2 a 1.
Sevilla x Barcelona -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 5 de outubro, às 11h15 (de Brasília)
- Local: Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilla
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)