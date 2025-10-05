Assistir Sevilla x Barcelona ao vivo pelo Espanhol: veja onde vai passar o jogo

Topo

Yamal comemora gol do Barcelona - David Ramirez/Soccrates/Getty Images
05/10/2025 09h45

Sevilla e Barcelona entram em campo hoje (5), às 11h15 (de Brasília), no Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilla, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Sevilla chega embalado após vitória e tenta surpreender o líder da competição. A equipe de Matías Almeyda venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 na rodada passada.

Do outro lado, o Barcelona assumiu a ponta de La Liga aproveitando o tropeço do Real Madrid. O time de Hansi Flick soma quatro vitórias seguidas, sendo a última delas sobre a Real Sociedad por 2 a 1.

Sevilla x Barcelona -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 5 de outubro, às 11h15 (de Brasília)
  • Local: Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilla
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

