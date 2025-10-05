Assistir Juventus x Milan ao vivo pelo Italiano: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Juventus e Milan entram em campo hoje (5), às 15h45 (de Brasília), na Juventus Arena, em Turim, pela 6ª rodada do Campeonato Italiano.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Juventus segue invita na competição, mas não vence há duas rodadas. A Velha Senhora vem de um empate em 1 a 1 contra a Atalanta.

Já o Milan lidera a Série A e vem de quatro vitórias consecutivas. O time de Massimiliano Allegri venceu o Napoli por 2 a 1 na rodada passada.

Juventus x Milan -- Campeonato Italiano