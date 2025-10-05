Assistir Juventus x Milan ao vivo pelo Italiano: veja onde vai passar o jogo
Juventus e Milan entram em campo hoje (5), às 15h45 (de Brasília), na Juventus Arena, em Turim, pela 6ª rodada do Campeonato Italiano.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
A Juventus segue invita na competição, mas não vence há duas rodadas. A Velha Senhora vem de um empate em 1 a 1 contra a Atalanta.
Já o Milan lidera a Série A e vem de quatro vitórias consecutivas. O time de Massimiliano Allegri venceu o Napoli por 2 a 1 na rodada passada.
Juventus x Milan -- Campeonato Italiano
- Data e hora: 5 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Juventus Stadium, em Turim
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)