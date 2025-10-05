Topo

Assistir Juventude x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Torcida do Juventude no Alfredo Jaconi - Fernando Alves/ECJ
Torcida do Juventude no Alfredo Jaconi Imagem: Fernando Alves/ECJ
Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/10/2025 17h00

Juventude e Fortaleza entram em campo hoje (5), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Juventude não vence há quatro jogos e quer a vitória. O Jaconero, contudo, vem de um bom empate, fora de casa, contra o Atlético-MG.

Já o Fortaleza não conseguiu embalar e vem de uma derrota frustrante, jogando em casa. O Leão do Pici teve um jogador a mais na maior parte do tempo, mas mesmo assim perdeu por 2 a 0 contra o São Paulo.

Juventude x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 5 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

