Assistir Juventude x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Juventude e Fortaleza entram em campo hoje (5), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Juventude não vence há quatro jogos e quer a vitória. O Jaconero, contudo, vem de um bom empate, fora de casa, contra o Atlético-MG.

Já o Fortaleza não conseguiu embalar e vem de uma derrota frustrante, jogando em casa. O Leão do Pici teve um jogador a mais na maior parte do tempo, mas mesmo assim perdeu por 2 a 0 contra o São Paulo.

Juventude x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro