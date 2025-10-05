Topo

Assistir Cruzeiro x Sport ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Escudo do Cruzeiro no Mineirão - Divulgação/Cruzeiro EC
Escudo do Cruzeiro no Mineirão Imagem: Divulgação/Cruzeiro EC
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/10/2025 19h00

Cruzeiro e Sport se enfrentam hoje (5), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro soma duas rodadas sem vencer e busca a recuperação para continuar na disputa pelas primeiras posições. Na rodada passada, a Raposa encarou o líder Flamengo fora de casa e ficou no empate em 0 a 0.

O Sport, por sua vez, segue sem reação no Brasileirão e ocupa a última colocação da tabela. No último compromisso, o Leão atuou em casa contra o Fluminense e empatou por 2 a 2.

Cruzeiro x Sport -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 5 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

