Assistir Cruzeiro x Sport ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Cruzeiro e Sport se enfrentam hoje (5), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro soma duas rodadas sem vencer e busca a recuperação para continuar na disputa pelas primeiras posições. Na rodada passada, a Raposa encarou o líder Flamengo fora de casa e ficou no empate em 0 a 0.

O Sport, por sua vez, segue sem reação no Brasileirão e ocupa a última colocação da tabela. No último compromisso, o Leão atuou em casa contra o Fluminense e empatou por 2 a 2.

