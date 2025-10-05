Assistir Ceará x Santos ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Ceará e Santos medem forças hoje (5), às 20h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Ceará atravessa um momento de oscilação no Brasileirão, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Na rodada passada, o Vozão foi superado pelo Vitória por 1 a 0.

O Santos, por sua vez, mantém a invencibilidade recente, mas ainda sem engatar uma boa sequência de triunfos. No último compromisso, o Peixe recebeu o Grêmio e ficou no empate em 1 a 1.

Ceará x Santos -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 5 de outubro, às 20h30 (de Brasília)

5 de outubro, às 20h30 (de Brasília) Local: Castelão, em Fortaleza

Castelão, em Fortaleza Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

