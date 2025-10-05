Assistir Brentford x Manchester City ao vivo pelo Inglês: veja onde vai passar o jogo
Brentford e Manchester City entram em campo hoje (5), às 12h30 (de Brasília), no Brentford Community Stadium, pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Brentford vem de vitória e quer ampliar a boa sequência. Na rodada passada, a equipe recebeu o Manchester United e venceu por e a 1.
Do outro lado, o City não perde há três jogos na Premier League. O time de Pep Guardiola goleou o Burnley por 5 a 1 na rodada passada.
Brentford x Manchester City -- Campeonato Italiano
- Data e hora: 5 de outubro, às 12h30 (de Brasília)
- Local: Brentford Community Stadium, em Brentford
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)