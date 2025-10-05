Topo

Esporte

Assistir Brentford x Manchester City ao vivo pelo Inglês: veja onde vai passar o jogo

Phil Foden e Erling Haaland comemoram gol do Manchester City contra o Burnley pelo Campeonato Inglês - Craig Brough/Reuters
Phil Foden e Erling Haaland comemoram gol do Manchester City contra o Burnley pelo Campeonato Inglês Imagem: Craig Brough/Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

05/10/2025 11h00

Brentford e Manchester City entram em campo hoje (5), às 12h30 (de Brasília), no Brentford Community Stadium, pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Brentford vem de vitória e quer ampliar a boa sequência. Na rodada passada, a equipe recebeu o Manchester United e venceu por e a 1.

Do outro lado, o City não perde há três jogos na Premier League. O time de Pep Guardiola goleou o Burnley por 5 a 1 na rodada passada.

Brentford x Manchester City -- Campeonato Italiano

  • Data e hora: 5 de outubro, às 12h30 (de Brasília)
  • Local: Brentford Community Stadium, em Brentford
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

