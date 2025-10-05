Arboleda tem retrospecto negativo contra o Palmeiras atuando pelo São Paulo

De volta após cumprir suspensão na última partida, diante do Fortaleza, o zagueiro equatoriano Robert Arboleda será o jogador que está a mais tempo no São Paulo no clássico contra o Palmeiras. Desde 2017 no Tricolor, o defensor disputará o seu 30º Choque-Rei na carreira. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

Nos 29 jogos que esteve em campo contra o Palmeiras, Arboleda registra um retrospecto negativo. Foram oito vitórias, dez empates e 11 derrotas encarando o Verdão. Em oito anos disputando o Choque-Rei, o equatoriano atuou em jogos marcantes da história recente do clássico, incluindo títulos e eliminações notáveis.

Jogos marcantes

As duas principais vitórias de Arboleda no Choque-Rei foram em finais de campeonato. A primeira delas, em 2021, contou com atuação em todos os minutos da final do Paulistão, que marcou o fim do jejum de títulos de mais de oito anos que o São Paulo enfrentava. Três anos depois, na Supercopa de 2024, o zagueiro foi importantíssimo para o Tricolor superar o Palmeiras no Mané Garrincha.

Além dos títulos, Arboleda também esteve em campo nos dois duelos entre as equipes na Copa do Brasil. Em 2022 e 2023, nas oitavas e quartas, respectivamente, o equatoriano foi titular nas classificações tricolores.

Por outro lado, o equatoriano também sofreu muitos revezes do Palmeiras. Entre as 11 derrotas, destacam-se a eliminação nas quartas da Libertadores de 2021 e o vice-campeonato paulista em 2022, no qual Arboleda apenas atuou na volta.

Polêmica

A história de Arboleda com o Palmeiras também tem uma grande polêmica na sua trajetória como jogador do Tricolor. Durante as férias de 2020, o zagueiro foi flagrado com a camisa do Verdão e chegou a ser multado pela diretoria do São Paulo.

? Amanhã, às 16h, tem Choque-Rei no MorumBIS! Venha fortalecer o Tricolor no último clássico em casa neste Brasileirão! Adquira seu ingresso ?? https://t.co/ju8he6vr8x#VemProMorumBIS #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/cONHQINJUh ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 4, 2025

Situação do São Paulo

Após vencer o Fortaleza na última rodada do Brasileirão, o São Paulo espera engatar uma sequência positiva no Brasileirão. Atualmente, o Tricolor ocupa a oitava posição da competição nacional, com 38 pontos - duas unidades a menos que o Bahia, sexto colocado.