Árbitro de Corinthians x Mirassol desmaia e deixa jogo em MG de ambulância

Felipe Fernandes de Lima caiu no gramado do Ernestão durante uma arrancada Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

05/10/2025 13h25

O árbitro Felipe Fernandes de Lima, que apitou Corinthians 3x0 Mirassol ontem na Neo Química Arena, passou mal e desmaiou durante um jogo realizado hoje em Brumadinho (MG).

O que aconteceu

O juiz de 38 anos apitava Brumadinho x Canto do Rio, no estádio Ernestão, quando passou mal durante uma arrancada aos 19 minutos da partida, válida pela 1ª divisão do Campeonato Regional 2025.

Assim que Felipe Fernandes de Lima caiu no gramado, a ambulância foi acionada. Houve correria, e os jogadores dos dois times chegaram a tirar as camisas na tentativa de reanimar o árbitro.

O canal "Regional FM 87,9 Brumadinho", que transmitia a partida, afirmou que Felipe teve uma convulsão. O atendimento durou cerca de cinco minutos, e ele deixou o local de ambulância rumo a um hospital da região.

O jogo não voltou a ser disputado porque não havia 4º árbitro, ou seja, o juiz não tinha um substituto imediato.

O UOL entrou em contato com o Sindicato dos Árbitros de Minas Gerais e aguarda um posicionamento em relação ao quadro do árbitro.

Assista ao momento (a partir de 39min40seg)

