AMAERJ repudia falas de PVC sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (AMAERJ) questionou as frases de PVC em programas do UOL durante a semana. Leia a nota na íntegra:

AMAERJ repudia insinuação de jornalista sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (AMAERJ) repudia a insinuação feita sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho, em programa esportivo do UOL.

O comentário do jornalista acerca da decisão liminar proferida pela desembargadora Lúcia Helena do Passo, da 11ª Câmara de Direito Privado, em processo que envolve o Clube de Regatas do Flamengo e a Liga do Futebol Brasileiro (Libra), atinge toda a Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.

Insinuações desrespeitosas e ofensivas ao exercício da atividade jurisdicional representam uma agressão à autonomia e à independência do Poder Judiciário do Rio de Janeiro e de todo o país.

A AMAERJ manifesta apoio à desembargadora Lúcia Helena do Passo - que decidiu de forma técnica e fundamentada, no pleno exercício de sua independência funcional - e ressalta o trabalho dedicado e de alta qualidade realizado pelos magistrados do Rio de Janeiro.

A Associação reafirma ser fundamental a independência da Magistratura e o respeito às decisões judiciais.