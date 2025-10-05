Alexey Borges brilha e lidera o Flamengo no título do Torneio de Abertura

O Torneio de Abertura do NBB terminou com o Flamengo mostrando que segue sendo referência em intensidade e mentalidade vencedora. No centro dessa jornada, dois nomes se destacaram: Alexey Borges, eleito o MVP da competição, e Sergio Hernández, técnico argentino que celebra seu primeiro título à frente do clube.

Frutos colhidos

Alexey viveu dias intensos em Brasília. Dono de atuações consistentes durante toda a competição, o armador foi decisivo na final contra o KTO Minas e simbolizou a força coletiva rubro-negra. Após receber o troféu de melhor jogador, ele falou com emoção sobre o momento.

Foi um torneio especial. A gente trabalhou muito forte desde a pré-temporada e esse título mostra que estamos no caminho certo. Individualmente, fico feliz, mas esse prêmio é reflexo do grupo — da entrega de cada um dentro de quadra Alexey Borges

O armador ressaltou ainda o espírito competitivo que marca o Flamengo. "Desde o primeiro treino, o foco é ganhar. Jogar aqui é um desafio enorme, porque a cobrança é alta, mas também é o que nos faz crescer. É um orgulho vestir essa camisa e sentir a energia da torcida", completou.

Do outro lado, o técnico Sergio Hernández valorizou a postura e a mentalidade de sua equipe. Campeão em sua primeira experiência no comando do clube, o argentino destacou o compromisso do elenco com o processo.

Mais do que o título, o que me deixa feliz é ver como os jogadores entendem o que significa competir. O Flamengo é um time que quer ganhar sempre, mas também quer jogar bem, quer evoluir. Isso é o mais importante neste início de temporada Sergio Hernández

Hernández reconheceu que ainda há ajustes pela frente, mas demonstrou confiança no grupo. "Temos muito a crescer, e é natural. Estamos no começo de uma caminhada longa, mas o espírito do time é o que me dá tranquilidade. São atletas que se dedicam, que têm orgulho de representar o Flamengo e que jogam uns pelos outros", completou.

O título no Ginásio Nilson Nelson reforçou o peso da camisa rubro-negra e deu ao elenco a dose de confiança necessária para o início do NBB 2025. Alexey, símbolo desse início vitorioso, resumiu o sentimento do grupo em poucas palavras: "É só o começo. A gente quer muito mais."