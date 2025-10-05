Alex Poatan revela que quebrou o pé durante revanche contra Ankalaev no UFC 320
No último sábado (4), Alex Pereira precisou de apenas 80 segundos para atropelar Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 320, em Las Vegas (EUA). E apesar de apresentar um curto monólogo no octógono mais famoso do mundo, 'Poatan' não saiu ileso da revanche contra o wrestler russo. Em conversa com membros da imprensa pós-show, que contou com a presença da equipe de reportagem da Ag Fight, o campeão brasileiro revelou que provavelmente quebrou o pé durante o combate.
Como é de praxe na companhia entre os lutadores que competem, Poatan passou por uma avaliação médica e, posteriormente, foi visto nos bastidores do evento com uma bota imobilizando seu pé direito (veja abaixo ou clique aqui). Dominante em todo o confronto, o striker paulista explicou em que momento do duelo contra Ankalaev acabou lesionando a região.
"Acho que foi no quarto chute (que machuquei). Estava chutando por dentro com a perna da frente e ele (na base) de canhoto. Estava machucando ele ali no terceiro chute. Mas foi quando ele trocou a base e eu fui chutar ele por fora, e pegou só a pontinha do pé. E acho que quebrou. A estratégia era chutar por dentro e deu certo. Com três chutes ele já sentiu e trocou a base. O sangue estava quente (na luta). Meu plano não era ficar ali os cinco rounds. Com certeza seria mais difícil, porque iria começar a doer (o pé)", relembrou Alex Pereira.
Males que vêm para o bem?
O dito popular diz que "há males na vida que vêm para o bem". Essa pode ser exatamente a situação em que Poatan se encontra no momento. Novamente no posto de campeão, o brasileiro já revelou que sua próxima luta ideal seria nos pesos-pesados, contra Jon Jones no card do UFC programado para a Casa Branca, em junho de 2026. E a lesão no pé sofrida no UFC 320 pode preservá-lo para voltar a competir justamente nesta janela, conforme o próprio admitiu.
"Eu tinha planos de lutar antes e depois lutar também na Casa Branca, em junho. Mas com esse pé aqui, não sei não. Acho que aconteceu isso para falar: 'Fica quietinho aí, recupera esse pé porque só dá tempo de você lutar na Casa Branca'. Acho que tudo foi feito para eu lutar na Casa Branca", concluiu o campeão dos meio-pesados (93 kg).
Novamente soberano na categoria, Poatan volta a se consolidar como um dos rostos do UFC na atualidade. Estrela global com títulos em duas divisões de peso, Alex Pereira tem planos para se aventurar também nos pesos-pesados. Agora resta saber qual será a previsão de recuperação do brasileiro na lesão do pé, assim como a data em que pretende voltar a competir no octógono mais famoso do mundo.
