Alex Poatan nocauteia Ankalaev no primeiro round e recupera cinturão do meio-pesados no UFC

05/10/2025 09h38

Na madrugada deste domingo, Alex "Poatan" Pereira derrotou Magomed Ankalaev no UFC 320, em Las Vegas, e recuperou o cinturão dos meio-pesados (até 92,9 kg). O brasileiro nocauteou o russo ainda no primeiro round, com apenas 1min20s de luta.

Poatan partiu para cima de Ankalaev desde o começo do combate. Com um minuto, acertou um cruzado de direita no rosto do russo, que sentiu o golpe e tentou uma queda. O brasileiro se defendeu bem e iniciou uma sequência de socos e cotoveladas, até o juiz encerrar a luta.

"A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não é vingança. Eu estava preparado neste momento. Eu disse a todo mundo e ninguém acreditou. Eu não estava em condições e agora eu estou. Não me surpreendeu. Eu tinha isso desde a primeira luta. Eu não sou de dar desculpas, mas eu disse para todo mundo: 'Eu não estava bem'. Hoje estou bem e provei para todo mundo", disse Poatan após a vitória.

Cinturão recuperado

Assim, Alex Pereira conquistou seu terceiro cinturão no UFC: dois no peso meio-pesado e um no peso-médio. No último mês de março, ele havia perdido o título na categoria até 92,9 kg, justamente para o russo Magomed Ankalaev.

Além disso, em oito lutas valendo cinturão, Poatan agora soma seis vitórias. O brasileiro também se tornou o primeiro lutador a recuperar o título dos meio-pesados desde o norte-americano Jon Jones, em 2018.

Confira todos os resultados do UFC 320

Card Principal:

  • Alex "Poatan" Pereira venceu Magomed Ankalaev por nocaute técnico a 1m20s do 1º round

  • Merab Dvalishvili venceu Cory Sandhagen por decisão unânime (49-45, 49-45, 49-46)

  • Jiri Prochazka venceu Khalil Rountree Jr. por nocaute aos 3m4s do 3º round

  • Youssef Zalal venceu Josh Emmett por finalização a 1m38s do 1º round

  • Joe Pyfer venceu Abus Magomedov por finalização a 1m46s do 2º round

Card Preliminar:

  • Ateba Gautier venceu Treston Vines por nocaute técnico a 1m41s do 1º round

  • Daniel "Willycat" Santos venceu Joo Sang Yoo por nocaute técnico aos 21s do 2º round

  • Jakub Wiklacz venceu Patchy Mix por decisão dividida (29/28, 28/29, 29/28)

  • Edmen Shahbazyan venceu André "Sergipano" Muniz por nocaute técnico aos 4m58s do 1º round

  • Punahele Soriano venceu Nikolay Veretennikov por decisão unânime (30/27, 30/27, 30/27)

  • Yana Santos venceu Macy Chiasson por decisão unânime (29/28, 29/28, 29/28)

  • Farid Basharat venceu Chris Gutierrez por decisão unânime (29/28, 29/28, 29/28)

  • Ramiz Brahimaj venceu Austin Vanderford por finalização aos 2m24s do 2º round

  • Veronica Hardy venceu Brogan Walker por decisão unânime (30/27, 30/27, 30/27)

