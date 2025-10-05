Alex Poatan nocauteia Ankalaev no primeiro round e recupera cinturão do meio-pesados no UFC
Na madrugada deste domingo, Alex "Poatan" Pereira derrotou Magomed Ankalaev no UFC 320, em Las Vegas, e recuperou o cinturão dos meio-pesados (até 92,9 kg). O brasileiro nocauteou o russo ainda no primeiro round, com apenas 1min20s de luta.
Poatan partiu para cima de Ankalaev desde o começo do combate. Com um minuto, acertou um cruzado de direita no rosto do russo, que sentiu o golpe e tentou uma queda. O brasileiro se defendeu bem e iniciou uma sequência de socos e cotoveladas, até o juiz encerrar a luta.
"A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não é vingança. Eu estava preparado neste momento. Eu disse a todo mundo e ninguém acreditou. Eu não estava em condições e agora eu estou. Não me surpreendeu. Eu tinha isso desde a primeira luta. Eu não sou de dar desculpas, mas eu disse para todo mundo: 'Eu não estava bem'. Hoje estou bem e provei para todo mundo", disse Poatan após a vitória.
Cinturão recuperado
Assim, Alex Pereira conquistou seu terceiro cinturão no UFC: dois no peso meio-pesado e um no peso-médio. No último mês de março, ele havia perdido o título na categoria até 92,9 kg, justamente para o russo Magomed Ankalaev.
Além disso, em oito lutas valendo cinturão, Poatan agora soma seis vitórias. O brasileiro também se tornou o primeiro lutador a recuperar o título dos meio-pesados desde o norte-americano Jon Jones, em 2018.
Confira todos os resultados do UFC 320
Card Principal:
- Alex "Poatan" Pereira venceu Magomed Ankalaev por nocaute técnico a 1m20s do 1º round
- Merab Dvalishvili venceu Cory Sandhagen por decisão unânime (49-45, 49-45, 49-46)
- Jiri Prochazka venceu Khalil Rountree Jr. por nocaute aos 3m4s do 3º round
- Youssef Zalal venceu Josh Emmett por finalização a 1m38s do 1º round
- Joe Pyfer venceu Abus Magomedov por finalização a 1m46s do 2º round
Card Preliminar:
- Ateba Gautier venceu Treston Vines por nocaute técnico a 1m41s do 1º round
- Daniel "Willycat" Santos venceu Joo Sang Yoo por nocaute técnico aos 21s do 2º round
- Jakub Wiklacz venceu Patchy Mix por decisão dividida (29/28, 28/29, 29/28)
- Edmen Shahbazyan venceu André "Sergipano" Muniz por nocaute técnico aos 4m58s do 1º round
- Punahele Soriano venceu Nikolay Veretennikov por decisão unânime (30/27, 30/27, 30/27)
- Yana Santos venceu Macy Chiasson por decisão unânime (29/28, 29/28, 29/28)
- Farid Basharat venceu Chris Gutierrez por decisão unânime (29/28, 29/28, 29/28)
- Ramiz Brahimaj venceu Austin Vanderford por finalização aos 2m24s do 2º round
- Veronica Hardy venceu Brogan Walker por decisão unânime (30/27, 30/27, 30/27)