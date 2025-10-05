Abel justifica lance polêmico e diz por que não viu pênalti contra o Palmeiras no Choque-Rei

Após a vitória de virada do Palmeiras por 3 a 2 sobre o São Paulo, no Morumbis, Abel Ferreira comentou a maior polêmica do clássico: o possível pênalti de Allan em Tapia, ainda com o placar em 2 a 0 para o Tricolor. O técnico alviverde explicou por que, na visão dele, a decisão da arbitragem em não marcar a infração foi correta.

O lance aconteceu aos seis minutos do segundo tempo. Allan escorregou dentro da área e acabou atingindo as duas pernas de Tapia, que caiu. Os são-paulinos reclamaram na hora e pediram a revisão do VAR, mas o árbitro Ramon Abatti Abel manteve a marcação de campo, interpretando como o choque como não faltoso.

Após a partida, Abel Ferreira disse que ainda não tinha visto a imagem em detalhe, mas justificou por que não considera o lance faltoso.

"Ainda não vi o replay, mas vou dar o meu ponto de vista. Se por qualquer motivo, no momento em que o Allan escorrega, a bola estivesse sendo disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia pênalti. No cruzamento, o Allan escorrega, e eu acho que ele toca depois no adversário. Mas se eu lembro bem, a bola está longe. A bola não está sendo disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer", declarou.

O treinador reforçou que, para ele, a ausência de disputa direta pela bola no momento do contato é determinante na interpretação: "O Allan não deu um carrinho de propósito para acertar o jogador. Agora, se a bola estivesse sendo disputada naquele momento, se o jogador do São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu acharia pênalti. Essa é a minha visão desse lance. Do jeito que foi, sem querer, com a bola já do outro lado... na minha opinião, não é pênalti. Só por isso", completou.

O episódio ganhou peso porque o Palmeiras iniciou a reação que virou o jogo logo depois, com gols de Vitor Roque, Flaco López e Sosa. Com o triunfo, o Verdão assumiu a liderança parcial do Brasileirão com 55 pontos. A equipe retorna aos gramados no próximo sábado, às 19h (de Brasília), quando recebe o Juventude, pela 12ª rodada (atrasada) do Brasileirão.