'A gente tem que manter a calma', diz Jorginho após Fla perder liderança

O Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão para o Palmeiras ao ser derrotado para o Bahia, fora de casa. E depois de um jogo no qual o time de Filipe Luís teve dois expulsos, o volante Jorginho pediu calma ao time para manter a cabeça na corrida pelo título.

"É uma reta final, mas tem muito pra se jogar ainda, a gente tem que manter a calma agora. Nesses momentos, é um momento de estar unindo, trabalhar cada vez mais forte. E os resultados vão chegar, porque o jeito que a gente trabalha, o quanto a gente se dedica, o quanto a gente quer, a gente merece mais. E a gente está trabalhando para isso", disse o jogador, após a partida.

O Flamengo está com os mesmos 55 pontos do Palmeiras, mas tem uma vitória a menos. Além disso, já tem um jogo a mais do que o rival paulista.

Contra o Bahia, o time se deu mal porque teve Danilo expulso logo aos 13 minutos de jogo.

O Flamengo volta a jogar depois da data Fifa. No dia 15, tem um clássico com o Botafogo pela frente.