Topo

Esporte

'A gente tem que manter a calma', diz Jorginho após Fla perder liderança

Jorginho no jogo do Flamengo contra o Bahia - Gilvan de Souza/Flamengo
Jorginho no jogo do Flamengo contra o Bahia Imagem: Gilvan de Souza/Flamengo
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

05/10/2025 20h52

O Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão para o Palmeiras ao ser derrotado para o Bahia, fora de casa. E depois de um jogo no qual o time de Filipe Luís teve dois expulsos, o volante Jorginho pediu calma ao time para manter a cabeça na corrida pelo título.

"É uma reta final, mas tem muito pra se jogar ainda, a gente tem que manter a calma agora. Nesses momentos, é um momento de estar unindo, trabalhar cada vez mais forte. E os resultados vão chegar, porque o jeito que a gente trabalha, o quanto a gente se dedica, o quanto a gente quer, a gente merece mais. E a gente está trabalhando para isso", disse o jogador, após a partida.

O Flamengo está com os mesmos 55 pontos do Palmeiras, mas tem uma vitória a menos. Além disso, já tem um jogo a mais do que o rival paulista.

Contra o Bahia, o time se deu mal porque teve Danilo expulso logo aos 13 minutos de jogo.

O Flamengo volta a jogar depois da data Fifa. No dia 15, tem um clássico com o Botafogo pela frente.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Filipe Luís vê árbitros mais rigorosos com o Flamengo: 'Não sinto respeito'

Flamengo perde fôlego e vê liderança do Brasileirão escapar

São Bernardo supera Caxias e segue na luta pelo acesso à Série B

Fortaleza vira no fim diante do Juventude em duelo direto contra o rebaixamento do Brasileirão

Torcedores do São Paulo protestam contra diretoria e elenco após derrota para o Palmeiras

'A gente tem que manter a calma', diz Jorginho após Fla perder liderança

Jorginho minimiza pressão após Flamengo perder liderança para o Palmeiras

Flamengo tem dois expulsos, perde para o Bahia e Palmeiras assume a liderança

Leila celebra vitória histórica do Palmeiras no Morumbis: "Time da virada"

Casares falou com Samir Xaud após Choque-Rei; CBF admitiu erros no clássico

Fortaleza vence Juventude de virada e sai da vice-lanterna do Brasileirão