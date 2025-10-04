Zeca desabafa nas redes sociais após agressão de zagueiro do Botafogo-SP

Após ser agredido pelo zagueiro Edson na partida entre Coritiba e Botafogo-SP pela Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral Zeca se pronunciou em suas redes sociais sobre o lance, pedindo justiça.

"Em toda a minha carreira de atleta, jamais imaginei passar por algo assim. Ontem fui agredido por esse covarde", escreveu o atleta.

Agressão em campo

No final do primeiro tempo, aos 40 minutos, após revisão do VAR, Edson foi expulso por dar uma cotovelada em Gustavo Coutinho. O defensor do Botafogo-SP, já irritado pelo cartão vermelho, correu em direção a Zeca para dar um tapa na cara do jogador. O atleta do Coritiba foi contido pelos seus colegas de equipe para não revidar e aumentar ainda mais a confusão.

'Não revidei, agi como um atleta profissional deve agir. Mas deixo registrada aqui a minha indignação e espero que nenhum colega de profissão tenha que passar pelo que eu passei", completou Zeca.

"Que a justiça seja feita - para refletir, aprender e melhorar, não apenas como profissional, mas também como ser humano", finalizou.

Na súmula da partida, o árbitro Jonathan Pinheiro especificou que Edson foi expulso "por golpear seu adversário com o braço no pescoço fora da disputa de bola com uso de força excessiva".

Resultado da partida

O Coritiba venceu a partida por 2 a 0, com gols de Gustavo Coutinho e Iury Castilho, e assumiu a liderança da Série B, com 53 pontos. Do outro lado, o Botafogo-SP se encontra na 18ª posição, com 29 pontos.