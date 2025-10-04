Topo

Esporte

Zagueiro é expulso após cotovelada e dá tapa em adversário na Série B

Edson, do Botafogo-SP, deu um tapa no rosto de Zeca, do Coritiba, pela Série B Imagem: Reprodução/X/SportsCenter Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

04/10/2025 08h51

O zagueiro Edson, do Botafogo-SP, acertou um tapa no rosto do lateral Zeca, do Coritiba, logo após ter sido expulso por dar uma cotovelada em Gustavo Coutinho, nesta sexta-feira, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão, no Couto Pereira.

O que aconteceu

O zagueiro acertou uma cotovelada no atacante do Coritiba, e acabou expulso após revisão do lance no VAR.

Depois da expulsão, Edson não se conformou e deu um tapa no rosto de Zeca, lateral ex-Santos, que atua no Coxa.

Jogadores das duas equipes intervieram para conter os ânimos e evitar um revide do lateral Coxa Branca. Edson foi retirado de campo ainda indignado e sob vaias.

O Coritiba aproveitou a expulsão e bateu o Botafogo-SP por 2 a 0. O Coxa lidera a competição, enquanto o Botafogo-SP é o 18º colocado na Série B.

