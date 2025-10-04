Yuri Alberto reencontra Fiel Torcida após erro em cavadinha e mira redenção no Corinthians

O Corinthians tem um importante compromisso neste fim de semana e busca a recuperação no Campeonato Brasileiro. O Timão recebe o Mirassol neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em compromisso válido pela 27ª rodada da competição nacional.

O duelo marca o retorno de Yuri Alberto ao time titular do Corinthians, uma vez que ele cumpriu suspensão no empate contra o Internacional. O camisa 9 alvinegro, assim, encara o primeiro jogo após o erro na cavadinha na derrota por 2 a 1 para o Flamengo e vai em busca da redenção para fazer as pazes com a Fiel Torcida.

Yuri Alberto foi o principal vilão do Corinthians na derrota para o Flamengo. Logo nos minutos iniciais de jogo, o atacante teve a oportunidade de ouro de abrir o placar após a marcação de um pênalti. O jogador escolheu bater de cavadinha, mas pegou muito mal na bola e Rossi conseguiu fazer a defesa mesmo sentado, no meio do gol. Ainda na primeira etapa, o atleta perdeu pelo menos outras duas chances claras.

No segundo tempo, Yuri até chegou a se redimir e se emocionou ao comemorar com a torcida. Ele abriu o placar para o Corinthians em uma bonita jogada individual, driblando Léo Ortiz e batendo na saída de Rossi. Contudo, o Timão acabou levando a virada, e os gols perdidos pelo camisa 9 fizeram muita falta à equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior - que foi muito superior ao rival no primeiro tempo.

Yuri Alberto após perder o pênalti contra o Flamengo

Agora de volta ao time após cumprir suspensão contra o Inter, Yuri Alberto precisará dar uma nova resposta aos torcedores para buscar a redenção total. A partida contra o Mirassol pode ser uma oportunidade de mostrar seu bom futebol novamente, uma vez que será realizada na Neo Química Arena.

A tendência é que Yuri Alberto seja titular novamente ao lado de Gui Negão, assim como no duelo contra o Flamengo. A dupla já mostrou que pode dar bons frutos ao Corinthians - o jovem atacante, por exemplo, deu a assistência para Yuri marcar contra o Rubro-Negro e, na última quarta-feira, chamou a responsabilidade para si e abriu o placar para o Timão contra o Internacional.

Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na atual temporada. O atacante soma 14 bolas na rede e uma assistência em 44 partidas, sendo 31 como titular.

Yuri se desculpou por cavadinha

Pouco tempo depois da derrota do Corinthians para o Flamengo, Yuri Alberto se pronunciou por meio de sua assessoria de imprensa. O atacante reconheceu a decisão errada na cavadinha, pediu desculpas e chegou a dizer que aceitaria as críticas da torcida.

"Peço desculpas pela cobrança de pênalti, foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber, com razão. Estou feliz por estar em campo, por ter essa chance. Agradeço de coração pelo apoio da Fiel em todos os momentos, mesmo quando eu errei gritavam meu nome. A emoção foi por esse apoio incondicional. Agora é pensar no próximo jogo e buscar a recuperação junto com o grupo", disse após a partida.

Com o gol marcado diante do Flamengo, Yuri Alberto encerrou um jejum de quatro meses sem marcar. O centroavante não balançava as redes desde o último dia 21 de maio, quando havia anotado o único gol da equipe na vitória sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

Agora, o atacante tenta fazer as pazes com a Fiel Torcida, o que passa por uma boa atuação contra o Mirassol no confronto deste sábado.

Números de Yuri Alberto na temporada

44 jogos (31 como titular)

14 gols

1 assistência

24 vitórias, 10 empates e 10 derrotas

Preparação concluída para a 27ª rodada do Brasileirão! ??? ? Mirassol

? 21h (horário de Brasília)

?? Neo Quinica Arena

? SporTV e Premiere

?? Garanta o seu ingresso: https://t.co/3RfyO1UO1x ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/PjoQCWHp0V ? Corinthians (@Corinthians) October 3, 2025

Situação do Corinthians no Brasileiro

O Corinthians viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir após o triunfo do Vitória sobre o Ceará, na última quinta-feira. O Timão não vence há três rodadas no Brasileiro e ocupa a 13ª posição na tabela, com 30 pontos - cinco a mais que o Vitória, que abre o Z4.

Corinthians: 13º colocado, com 30 pontos (sete vitórias, nove empates e dez derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)

(27ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)