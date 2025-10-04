Yuri diz por que não bateu pênalti e lembra cavadinha em noite de redenção

O atacante Yuri Alberto explicou ao Sportv por que não bateu o pênalti que abriu contagem para a vitória do Corinthians sobre o Mirassol, em jogo ocorrido hoje pelo Brasileirão que acabou em 3 a 0 para o alvinegro. Ele, que viveu noite de redenção com gol e assistência para o jovem André, relembrou também a cavadinha contra o Flamengo, no último fim de semana.

Fala, Yuri!

Por que não bateu o pênalti de hoje? "Agradeço ao torcedor pela confiança ao gritar meu nome, mas esse tema já tinha sido abordado no vestiário. O Dorival definiu que eu não seria o batedor nesta partida e eu respeitei. É continuar trabalhando para que eu volte a ser o primeiro e não volte a acontecer o que aconteceu."

Sensação após cavadinha. "Foi muito difícil. Durante a semana, não toquei no assunto, mas foi uma semana delicada para mim. Após o pênalti, fiquei que nem em uma montanha-russa. No intervalo, fiz minha oração e Deus me abençoou com o gol no inicio do 2º tempo, tirando um caminhão das costas. Feliz por estar marcando novamente aqui."

O que houve naquele pênalti? "Foi uma decisão que, se eu acertasse, seria muito boa, mas vi que ele [Rossi, goleiro do Flamengo] acabou não caindo. Aí, meu pé meio que falseou e viu: 'deu merda'. Mas vamos trabalhar para que no próximo jogo tenha gol novamente."