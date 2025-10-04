Topo

Yuri diz por que não bateu pênalti e lembra cavadinha em noite de redenção

Atacante marcou um dos gols de Corinthians 3x0 Mirassol na Neo Química Arena Imagem: THIAGO MIYASHIRO/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Do UOL, em São Paulo

04/10/2025 23h19

O atacante Yuri Alberto explicou ao Sportv por que não bateu o pênalti que abriu contagem para a vitória do Corinthians sobre o Mirassol, em jogo ocorrido hoje pelo Brasileirão que acabou em 3 a 0 para o alvinegro. Ele, que viveu noite de redenção com gol e assistência para o jovem André, relembrou também a cavadinha contra o Flamengo, no último fim de semana.

Por que não bateu o pênalti de hoje? "Agradeço ao torcedor pela confiança ao gritar meu nome, mas esse tema já tinha sido abordado no vestiário. O Dorival definiu que eu não seria o batedor nesta partida e eu respeitei. É continuar trabalhando para que eu volte a ser o primeiro e não volte a acontecer o que aconteceu."

