Yan Couto marca no empate do Dortmund contra RB Leipzig pelo Alemão

04/10/2025 14h15

No confronto de grandes forças do futebol alemão,. Borussia Dortmund e RB Leipzig empataram por 1 a 1 neste sábado, em partida disputada no Signal Iduna Park, pela Bundesliga. O duelo foi marcado pelo equilíbrio técnico e tático entre as duas equipes, que trocaram chances, mas não conseguiram definir o placar a seu favor. Destaque para o brasileiro Yan Couto, que marcou o gol dos donos da casa.

Situação na tabela

Com o empate, as duas equipes somam mais um ponto na tabela: o Dortmund chega a 14, ainda invicto na Bundesliga, enquanto o RB Leipzig está logo atrás com 13.

? Resumo do jogo

? BORUSSIA DORTMUND 1 x 1 RB LEIPZIG ?

? Competição: Bundesliga

?? Local: Signal Iduna Park, em Dortmund

? Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)

? Horário: 10h30 (de Brasília)

Gols

  • ? Christoph Baumgartner , aos 7? do 1ºT (RB Leipzig)

  • ? Yan Couto, aos 23? do 1ºT (Dortmund)

Como foram os gols

O time visitante saiu na frente logo aos 7 minutos, com Christoph Baumgartner abrindo o placar para o Leipzig. O Borussia respondeu ainda no primeiro tempo, aos 23 minutos, com Yan Couto, que deixou tudo igual.

Números do jogo

As estatísticas mostram o equilíbrio da partida: o Borussia finalizou 15 vezes, contra 13 do Leipzig, e ambos tiveram 3 chutes no alvo. A posse de bola também foi dividida (51% a 49%), e o número de passes foi quase idêntico (497 x 496).

O Leipzig, porém, apresentou melhor precisão nos passes (85%) contra 84% do Dortmund. Em faltas, o confronto foi intenso (13 x 14), com destaque para a disciplina tática das equipes.

? Próximos jogos - Bundesliga 2025

Sábado, 18 de outubro

  • ? 10h30 - RB Leipzig x Hamburg

  • ? 13h30 - Bayern de Munique x Borussia Dortmund

Outros resultados

  • Bayer Leverkusen 2 x 0 Union Berlin

  • Augsburg 3 x 1 Wolfsburg

  • Werder Bremen 1 x 0 St. Pauli.

Esporte

