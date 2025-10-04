Yan Couto marca no empate do Dortmund contra RB Leipzig pelo Alemão
04/10/2025 14h15
No confronto de grandes forças do futebol alemão,. Borussia Dortmund e RB Leipzig empataram por 1 a 1 neste sábado, em partida disputada no Signal Iduna Park, pela Bundesliga. O duelo foi marcado pelo equilíbrio técnico e tático entre as duas equipes, que trocaram chances, mas não conseguiram definir o placar a seu favor. Destaque para o brasileiro Yan Couto, que marcou o gol dos donos da casa.
Situação na tabela
Com o empate, as duas equipes somam mais um ponto na tabela: o Dortmund chega a 14, ainda invicto na Bundesliga, enquanto o RB Leipzig está logo atrás com 13.
? Resumo do jogo
? BORUSSIA DORTMUND 1 x 1 RB LEIPZIG ?
? Competição: Bundesliga
?? Local: Signal Iduna Park, em Dortmund
? Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)
? Horário: 10h30 (de Brasília)
Gols
- ? Christoph Baumgartner , aos 7? do 1ºT (RB Leipzig)
- ? Yan Couto, aos 23? do 1ºT (Dortmund)
Como foram os gols
O time visitante saiu na frente logo aos 7 minutos, com Christoph Baumgartner abrindo o placar para o Leipzig. O Borussia respondeu ainda no primeiro tempo, aos 23 minutos, com Yan Couto, que deixou tudo igual.
Números do jogo
As estatísticas mostram o equilíbrio da partida: o Borussia finalizou 15 vezes, contra 13 do Leipzig, e ambos tiveram 3 chutes no alvo. A posse de bola também foi dividida (51% a 49%), e o número de passes foi quase idêntico (497 x 496).
O Leipzig, porém, apresentou melhor precisão nos passes (85%) contra 84% do Dortmund. Em faltas, o confronto foi intenso (13 x 14), com destaque para a disciplina tática das equipes.
? Próximos jogos - Bundesliga 2025
Sábado, 18 de outubro
? 10h30 - RB Leipzig x Hamburg
? 13h30 - Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Outros resultados
Bayer Leverkusen 2 x 0 Union Berlin
Augsburg 3 x 1 Wolfsburg
Werder Bremen 1 x 0 St. Pauli.