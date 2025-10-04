Virginia Fonseca, suposto affair de Vini Jr., acompanha vitória do Real Madrid no Santiago Bernabéu

Na tarde deste sábado, o Real Madrid venceu o Villarreal por 3 a 1, contando com grande atuação de Vinícius Júnior, que marcou dois gols. A influenciadora digital Virginia Fonseca, suposto affair do craque brasileiro, marcou presença no Santiago Bernabéu.

Virginia, ex-mulher do cantor sertanejo Zé Felipe, está em Madri nos últimos dias. A influenciadora vem postando vídeos e fotos acompanhada de Vinícius Jr., além de também conviver com esposas de jogadores do elenco, como a Tainá Militão, companheira de Éder.

A influenciadora foi ao Santiago Bernabéu vestindo uma camisa personalizada com o nome de Vinícius Júnior e o número 7, usado pelo atacante. Ela celebrou os dois gols do atleta em postagens nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia (@virginia)

Quem é Virginia Fonseca?

Além de influenciadora digital, Virginia Fonseca é empresária e produz vídeos para o Youtube. Em 2020, ela namorou com o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo.

Em março de 2021, Virginia e Zé Felipe se casaram, e tiveram três filhos. No começo de 2025, os dois anunciaram a separação. Ainda neste ano, a influenciadora também ganhou notoriedade ao depor na CPI das bets.