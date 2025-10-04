Vinícius Jr valoriza desempenho coletivo do Real Madrid

O Real Madrid venceu o Villarreal por 3 a 1 neste sábado, no Santiago Bernabéu, pela LaLiga, com uma grande atuação de Vinícius Jr, autor de dois gols. O brasileiro foi o destaque da equipe merengue e demonstrou confiança após o triunfo, que fez o time dormir na liderança do Campeonato Espanhol.

"Foi uma partida muito difícil. Jogamos contra uma equipe que está fazendo uma grande temporada. Estou muito feliz por voltar a vencer no Bernabéu e fazer um grande jogo com nossa torcida. Espero que possamos continuar assim, melhorando passo a passo, porque a temporada é muito longa", declarou Vinícius após o jogo.

Antes da pausa para a Data Fifa, Vinícius celebrou o bom desempenho coletivo do Real Madrid.

"Vamos com boas sensações. Na volta teremos grandes jogos e precisamos manter a confiança alta. Espero que todos voltem bem das seleções, sem lesões, porque a temporada ainda é muito longa", destacou.

Confiança em campo

Autor de 5 gols em 10 jogos na temporada, o camisa 7 destacou a confiança no próprio desempenho e o desejo de continuar crescendo.

"Acho que joguei muito bem, quero continuar assim para seguir ajudando o time. Sei da confiança que tenho e de tudo o que já conquistei aqui. Quero continuar fazendo cada vez mais", afirmou

O atacante também valorizou o apoio da torcida merengue, fundamental para o time, principalmente depois da goleada sofrida para o rival Atlético de Madrid na rodada passada de LaLiga.