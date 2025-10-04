Vini marca dois, deixa dedicatória e Real vence para reassumir liderança

Em jogo inspirado de Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o Villarreal neste sábado, por 3 a 1, em duelo válido pela oitava rodada de LaLiga.

Vini marcou os dois primeiros gols do Real, enquanto Mbappé anotou o terceiro. Mikautadze descontou para os visitantes.

Com a vitória, o clube merengue volta à liderança da tabela, com 21 pontos. O Real agora torce contra o Barcelona, segundo colocado com 19, que enfrenta o Sevilla no domingo. O Villarreal fica com 16 pontos, na terceira posição.

O Real volta a campo apenas após a Data Fifa, no dia 19, quando encara o Getafe, enquanto o Villarreal enfrente o Bétis um dia antes.

Gol para quem?

Especulado como affair de Virgínia, o brasileiro enviou uma dedicatória ao marcar pela 1ª vez — a influenciadora marcou presença no Santiago Bernabéu com uma camisa personalizada com o nome do camisa 7.

A câmera da La Liga captou o momento, mas o destinatário da mensagem não ficou claro no momento da transmissão. Vini solta um "para ti, te amo" no final no recado.

O UOL confirmou, no entanto, que a mensagem foi destinada a Wesley, um dos agentes de Vini. Wesley é amigo de infância do atacante e foi para a Espanha quando o atleta deixou o Flamengo.