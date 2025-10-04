Vasco x Vitória pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste domingo, o Vasco volta a campo para enfrentar o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. A partida da 27ª rodada será disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 16h (de Brasília).
Onde assistir Vasco x Vitória ao vivo?
A partida terá transmissão do Premiere.
Como Vasco chega ao confronto
A boa sequência do Vasco na temporada foi interrompida no meio da semana com a derrota por 3 a 0 diante do Palmeiras.
Ainda próximo da zona do rebaixamento, o Vasco aparece na 12ª posição na tabela, com 30 pontos em 26 partidas. Apesar de estar cinco pontos à frente do Vitória, primeira equipe dentro do Z-4, a situação do Cruzmaltino não é confortável.
O duelo deste domingo se torna um confronto direto contra a degola.
Para voltar a vencer em casa, o técnico Fernando Diniz não sabe se contará com Cuesta e Matheus França. Na vaga do primeiro, Hugo Moura deve voltar a atuar como zagueiro.
Como Vitória chega ao confronto
O Vitória, por sua vez, vem de um triunfo sobre o Ceará na última quinta-feira. Com 25 pontos, a equipe abre o Z4, na 17ª colocação. O técnico Jair Ventura não contará com os suspensos Ramon e Renzo López.
Histórico de confronto entre Vasco x Vitória
Na história, são 51 duelos entre as equipes. O Vitória tem a vantagem sobre o Vasco com 22 triunfos contra 17 dos cariocas. Os outros 12 jogos terminaram em empate.
Estatísticas
Vasco na temporada
- 17 vitórias, 19 empates e 19 derrotas
- 74 gols marcados
- 68 gols sofridos
- Artilheiro: Vegetti (24 gols)
Vitória na temporada
- 19 vitórias, 20 empates e 16 derrotas
- 61 gols marcados
- 58 gols sofridos
- Artilheiros: Janderson (8 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira
Técnico: Fernando Diniz
Provável escalação Vitória
Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes, Cantalapiedra e Maykon; Erick e Renato Kayzer
Técnico: Jair Ventura
Arbitragem de Vasco x Vitória
Não divulgado.
Próximo jogo do Vasco
Jogo: Fortaleza x Vasco | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)
Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE
Onde assistir: Premiere
Próximo jogo do Vitória
Jogo: Vitória x Bahia | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 16/10 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)
Local: Barradão, em Salvador-BA
Onde assistir: SporTV e Premiere
Ficha técnica
Jogo: Vasco x Vitória
Data e horário: 05/10 (domingo) | 16h (de Brasília)
Torneio: Campeonato Brasileiro
Local: São Januário, no Rio de Janeiro-RJ
Onde Assistir: Premiere