Vasco x Vitória pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

04/10/2025 20h00

Neste domingo, o Vasco volta a campo para enfrentar o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. A partida da 27ª rodada será disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir Vasco x Vitória ao vivo?

A partida terá transmissão do Premiere.

Como Vasco chega ao confronto

A boa sequência do Vasco na temporada foi interrompida no meio da semana com a derrota por 3 a 0 diante do Palmeiras.

Ainda próximo da zona do rebaixamento, o Vasco aparece na 12ª posição na tabela, com 30 pontos em 26 partidas. Apesar de estar cinco pontos à frente do Vitória, primeira equipe dentro do Z-4, a situação do Cruzmaltino não é confortável.

O duelo deste domingo se torna um confronto direto contra a degola.

Para voltar a vencer em casa, o técnico Fernando Diniz não sabe se contará com Cuesta e Matheus França. Na vaga do primeiro, Hugo Moura deve voltar a atuar como zagueiro.

Como Vitória chega ao confronto

O Vitória, por sua vez, vem de um triunfo sobre o Ceará na última quinta-feira. Com 25 pontos, a equipe abre o Z4, na 17ª colocação. O técnico Jair Ventura não contará com os suspensos Ramon e Renzo López.

Histórico de confronto entre Vasco x Vitória

Na história, são 51 duelos entre as equipes. O Vitória tem a vantagem sobre o Vasco com 22 triunfos contra 17 dos cariocas. Os outros 12 jogos terminaram em empate.

Estatísticas

Vasco na temporada

  • 17 vitórias, 19 empates e 19 derrotas

  • 74 gols marcados

  • 68 gols sofridos

  • Artilheiro: Vegetti (24 gols)

Vitória na temporada

  • 19 vitórias, 20 empates e 16 derrotas

  • 61 gols marcados 

  • 58 gols sofridos

  • Artilheiros: Janderson (8 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira

Técnico: Fernando Diniz

Provável escalação Vitória

Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes, Cantalapiedra e Maykon; Erick e Renato Kayzer

Técnico: Jair Ventura

Arbitragem de Vasco x Vitória

Não divulgado.

Próximo jogo do Vasco

Jogo: Fortaleza x Vasco | Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Onde assistir: Premiere

Próximo jogo do Vitória

Jogo: Vitória x Bahia | Campeonato Brasileiro

Data e horário: 16/10 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador-BA

Onde assistir: SporTV e Premiere

Ficha técnica 

Jogo: Vasco x Vitória

Data e horário: 05/10 (domingo) | 16h (de Brasília)

Torneio: Campeonato Brasileiro

Local: São Januário, no Rio de Janeiro-RJ

Onde Assistir: Premiere

