Topo

Esporte

UFC 320 ao vivo: que horas começa e onde assistir Poatan x Ankalaev 2

Alex Poatan depois de luta no UFC - Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images
Alex Poatan depois de luta no UFC Imagem: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 05h30

O brasileiro Alex "Poatan"Pereira disputa o cinturão dos meio-pesados contra o atual campeão Magomed Ankalaev hoje, em Las Vegas. O card principal do UFC 320 está programado para começar às 23h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Werdum mostra áudio de Popó pré-luta, e boxeador chama ex-atleta de desleal

Werdum critica equipe de Popó por briga e diz que Wanderlei quebrou o nariz

Borralho revela ídolo e provoca algoz de Adesanya: 'Acabou a brincadeira'

Poatan perdeu o cinturão da categoria justamente para o adversário desta noite. A primeira disputa entre os dois ocorreu em março deste ano e o russo venceu por decisão unânime dos juízes.

Campeão em duas categorias e considerado um dos lutadores mais populares da atualidade, Poatan carrega um currículo impressionante, com nocautes sobre adversários de renome como Israel Adesanya, Sean Strickland, Jiri Prochazka e Jamahal Hill.

Do outro lado, o russo construiu sua trajetória no UFC superando nomes de peso como Aleksandar Rakic, Johnny Walker e Anthony Smith até alcançar o topo. Agora, ele tenta consolidar sua era como campeão e encerrar de vez as dúvidas em torno da rivalidade contra o brasileiro.

UFC 320 - Card completo do Evento

Card principal - a partir das 23h

  • Magomed Ankalaev x Alex "Poatan" Pereira
  • Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
  • Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
  • Josh Emmett x Youssef Zalal
  • Abus Magomedov x Joe Pyfer

Card preliminar - a partir das 19h

  • Ateba Gautier x Treston Vines
  • Daniel "Willycat" Santos x Joo Sang Yoo
  • Patchy Mix x Jakub Wiklacz
  • Edmen Shahbazyan x André "Sergipano" Muniz
  • Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
  • Macy Chiasson x Yana Santos
  • Chris Gutierrez x Farid Basharat
  • Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
  • Veronica Hardy x Brogan Walker

Alex "Poatan" Pereira x Magomed Ankalaev -- UFC 320

  • Data e hora: 4 de outubro, o card principal começa às 23h (de Brasília)
  • Local: Las Vegas, Estados Unidos
  • Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Corinthians aposta em bom retrospecto contra o Mirassol para derrubar jejum na Arena

Palmeiras aposta em invencibilidade contra o São Paulo para retomar força como visitante

Alex Poatan entra em ação para encerrar última grande rivalidade nos meio-pesados do UFC

Botafogo defende posição dentro do G-4 diante do Internacional no Beira-Rio

Precisando vencer no Santos, Vojvoda reencontra pedra no sapato de passagem pelo Fortaleza

Convocado pela Argentina, Aníbal Moreno reforça concentração em São Paulo x Palmeiras: "Jogo à parte"

Corinthians tem sinal de alerta com pendurados e tenta evitar novos desfalques para clássico alvinegro

Glover Teixeira aposta em nocaute de Poatan contra Ankalaev no UFC 320

Defesa do São Paulo volta a passar ilesa e vê Choque-Rei como "prova de fogo"

Corinthians recebe Mirassol e tenta encerrar série de frustrações com Memphis de volta

Empresário que investiu no Uber e Airbnb conta por que comprou time saudita