UFC 320 ao vivo: que horas começa e onde assistir Poatan x Ankalaev 2
O brasileiro Alex "Poatan"Pereira disputa o cinturão dos meio-pesados contra o atual campeão Magomed Ankalaev hoje, em Las Vegas. O card principal do UFC 320 está programado para começar às 23h (de Brasília).
Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Poatan perdeu o cinturão da categoria justamente para o adversário desta noite. A primeira disputa entre os dois ocorreu em março deste ano e o russo venceu por decisão unânime dos juízes.
Campeão em duas categorias e considerado um dos lutadores mais populares da atualidade, Poatan carrega um currículo impressionante, com nocautes sobre adversários de renome como Israel Adesanya, Sean Strickland, Jiri Prochazka e Jamahal Hill.
Do outro lado, o russo construiu sua trajetória no UFC superando nomes de peso como Aleksandar Rakic, Johnny Walker e Anthony Smith até alcançar o topo. Agora, ele tenta consolidar sua era como campeão e encerrar de vez as dúvidas em torno da rivalidade contra o brasileiro.
UFC 320 - Card completo do Evento
Card principal - a partir das 23h
- Magomed Ankalaev x Alex "Poatan" Pereira
- Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
- Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
- Josh Emmett x Youssef Zalal
- Abus Magomedov x Joe Pyfer
Card preliminar - a partir das 19h
- Ateba Gautier x Treston Vines
- Daniel "Willycat" Santos x Joo Sang Yoo
- Patchy Mix x Jakub Wiklacz
- Edmen Shahbazyan x André "Sergipano" Muniz
- Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
- Macy Chiasson x Yana Santos
- Chris Gutierrez x Farid Basharat
- Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
- Veronica Hardy x Brogan Walker
Alex "Poatan" Pereira x Magomed Ankalaev -- UFC 320
- Data e hora: 4 de outubro, o card principal começa às 23h (de Brasília)
- Local: Las Vegas, Estados Unidos
- Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --de acordo com as condições da plataforma)