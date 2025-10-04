Transmissão ao vivo da luta Poatan x Ankalaev no UFC 320: veja onde assistir
Alex "Poatan"Pereira e Magomed Ankalaev se enfrentam hoje, em Las Vegas, em luta que vale o cinturão dos meio-pesados no UFC 320. O card principal está programado para começar às 23h (de Brasília).
Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O brasileiro Poatan reencontra nesta noite o rival que lhe tirou o cinturão. No duelo realizado em março, o russo foi superior e venceu por decisão unânime dos juízes.
Ídolo no MMA mundial e multicampeão no UFC, Poatan soma conquistas expressivas, incluindo nocautes diante de adversários de destaque como Israel Adesanya, Sean Strickland, Jiri Prochazka e Jamahal Hill.
Enquanto isso, o russo consolidou sua ascensão na categoria ao superar nomes como Aleksandar Rakic, Johnny Walker e Anthony Smith. Agora, quer manter o título em seu poder e reforçar sua supremacia sobre o brasileiro.
UFC 320 - Card completo do Evento
Card principal - a partir das 23h
- Magomed Ankalaev x Alex "Poatan" Pereira
- Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
- Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
- Josh Emmett x Youssef Zalal
- Abus Magomedov x Joe Pyfer
Card preliminar - a partir das 19h
- Ateba Gautier x Treston Vines
- Daniel "Willycat" Santos x Joo Sang Yoo
- Patchy Mix x Jakub Wiklacz
- Edmen Shahbazyan x André "Sergipano" Muniz
- Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
- Macy Chiasson x Yana Santos
- Chris Gutierrez x Farid Basharat
- Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
- Veronica Hardy x Brogan Walker
