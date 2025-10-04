Topo

Esporte

Transmissão ao vivo da luta Poatan x Ankalaev no UFC 320: veja onde assistir

Alex Poatan comemora sua vitória contra Jiri Prochazka no UFC 295 - Sarah Stier/Getty
Alex Poatan comemora sua vitória contra Jiri Prochazka no UFC 295 Imagem: Sarah Stier/Getty
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 21h30

Alex "Poatan"Pereira e Magomed Ankalaev se enfrentam hoje, em Las Vegas, em luta que vale o cinturão dos meio-pesados no UFC 320. O card principal está programado para começar às 23h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Werdum mostra áudio de Popó pré-luta, e boxeador chama ex-atleta de desleal

Werdum critica equipe de Popó por briga e diz que Wanderlei quebrou o nariz

Borralho revela ídolo e provoca algoz de Adesanya: 'Acabou a brincadeira'

O brasileiro Poatan reencontra nesta noite o rival que lhe tirou o cinturão. No duelo realizado em março, o russo foi superior e venceu por decisão unânime dos juízes.

Ídolo no MMA mundial e multicampeão no UFC, Poatan soma conquistas expressivas, incluindo nocautes diante de adversários de destaque como Israel Adesanya, Sean Strickland, Jiri Prochazka e Jamahal Hill.

Enquanto isso, o russo consolidou sua ascensão na categoria ao superar nomes como Aleksandar Rakic, Johnny Walker e Anthony Smith. Agora, quer manter o título em seu poder e reforçar sua supremacia sobre o brasileiro.

UFC 320 - Card completo do Evento

Card principal - a partir das 23h

  • Magomed Ankalaev x Alex "Poatan" Pereira
  • Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
  • Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
  • Josh Emmett x Youssef Zalal
  • Abus Magomedov x Joe Pyfer

Card preliminar - a partir das 19h

  • Ateba Gautier x Treston Vines
  • Daniel "Willycat" Santos x Joo Sang Yoo
  • Patchy Mix x Jakub Wiklacz
  • Edmen Shahbazyan x André "Sergipano" Muniz
  • Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
  • Macy Chiasson x Yana Santos
  • Chris Gutierrez x Farid Basharat
  • Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
  • Veronica Hardy x Brogan Walker

Alex "Poatan" Pereira x Magomed Ankalaev -- UFC 320

  • Data e hora: 4 de outubro, o card principal começa às 23h (de Brasília)
  • Local: Las Vegas, Estados Unidos
  • Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Transmissão ao vivo da luta Poatan x Ankalaev no UFC 320: veja onde assistir

Grêmio perde para Red Bull Bragantino em jogo polêmico decidido aos 60 minutos do segundo tempo

Marlon desabafa contra arbitragem após derrota do Grêmio: "Não tem mais condições de jogar"

Lateral do Grêmio se revolta após jogo polêmico: 'Categoricamente roubado'

Estêvão diz que sensação de 1º gol pelo Chelsea é indescrítivel: 'É incrível esta atmosfera'

Goiás não sai do zero contra o Volta Redonda e segue na vice-liderança da Série B

Thiago Silva celebra triunfo do Fluminense e marca de 200 jogos pelo clube: "Importante pra mim"

John Kennedy desequilibra e Fluminense vence por 3 a 0 o Atlético-MG no Maracanã

Barboza lamenta revés do Botafogo e cita gramado molhado: "Não conseguimos jogar"

Bragantino vence com pênalti no último lance; Grêmio se revolta com arbitragem

Internacional bate Botafogo e volta a vencer no Brasileiro