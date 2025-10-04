Transmissão ao vivo de Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Corinthians e Mirassol entram em campo hoje (4), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Precisando reagir no Brasileirão, o Corinthians entra em campo pressionado após três jogos sem vitória. No último duelo, o time de Dorival Júnior ficou apenas no empate com o Internacional, sofrendo o gol no último lance.

O Mirassol, por sua vez, tenta reencontrar o caminho dos três pontos depois de duas rodadas sem vencer. A equipe deixou o G4 da tabela ao empatar em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no compromisso mais recente.

Corinthians x Mirassol -- Campeonato Brasileiro