Transmissão ao vivo de Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 19h30

Corinthians e Mirassol entram em campo hoje (4), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Precisando reagir no Brasileirão, o Corinthians entra em campo pressionado após três jogos sem vitória. No último duelo, o time de Dorival Júnior ficou apenas no empate com o Internacional, sofrendo o gol no último lance.

O Mirassol, por sua vez, tenta reencontrar o caminho dos três pontos depois de duas rodadas sem vencer. A equipe deixou o G4 da tabela ao empatar em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no compromisso mais recente.

Corinthians x Mirassol -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 4 de outubro, às 21h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

