Tottenham supera susto, bate o Leeds e assume a vice-liderança do Inglês

Mohammed Kudus, do Tottenham, comemora gol em jogo contra o Leeds pelo Inglês - Chris Radburn/REUTERS
Mohammed Kudus, do Tottenham, comemora gol em jogo contra o Leeds pelo Inglês Imagem: Chris Radburn/REUTERS

04/10/2025 10h35

Com direito ao primeiro gol do ganês Kudus, o Tottenham venceu o Leeds United, hoje, por 2 a 1, pelo Campeonato Inglês. O resultado encerra um jejum dos Spurs de duas rodadas sem vitória e garante, momentaneamente a vice-liderança da competição.

O Tottenham saiu na frente com Mathys Tel, mas viu Noah Okafor deixar tudo igual ainda no primeiro tempo. Kudus — contratado nesta temporada por 55 milhões de libras esterlinas (R$ 413,5 na cotação atual) — colocou um ponto final no jejum do Tottenham e, de quebra, anotou pela primeira vez na Premier League.

Já Richarlison iniciou no banco e foi a campo com o jogo já resolvido. O brasileiro atuou por cerca de 20 minutos, substituindo Xavi Simons, e teve desempenho discreto.

Próximos jogos

Tottenham

  • Encara o Aston Villa no dia 19 de outubro (domingo), às 10 horas (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Inglês, no Tottenham Hotspur Stadium.

Leeds United

  • Joga contra o Burnley no dia 18 de outubro (sábado), às 11 horas, pela oitava rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Turf Moor.

Como foi o jogo

O Tottenham abriu o placar aos 23 minutos de jogo. Mathys Tel recebeu lançamento de Mohammed Kudus, invadiu a área e limpou a marcação. O francês bateu firme no alto, sem chances para o goleiro, e balançou as redes.

Ainda no primeiro tempo, o Leeds buscou o empate. Após cruzamento do lado direito, Brenden Aaronson finalizou e obrigou o goleiro Vicario a fazer uma boa defesa. No rebote, Noah Okafor completou para o fundo do gol, aos 33 minutos.

Já no segundo tempo, aos 11 minutos, Kudus aproveitou um vacilo do lateral esquerdo Gabriel Gudmundsson e roubou a bola no campo de ataque. O atacante cortou para o meio, bateu no cantinho, no contrapé do goleiro, e marcou o segundo do Tottenham.

Ficha Técnica

LEEDS UNITED 1 x 2 TOTTENHAM

Competição: Campeonato Inglês - sétima rodada

Local: Elland Road, em Leeds (ING)

Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)

Horário: 8h30 (de Brasília)

Gols

  • Mathys Tel, aos 23? do 1ºT (Tottenham)
  • Noah Okafor, aos 33? do 1ºT (Leeds)
  • Mohammed Kudus, aos 12? do 2ºT (Tottenham)

