Thiago Silva celebra triunfo do Fluminense e marca de 200 jogos pelo clube: "Importante pra mim"

Neste sábado, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Fluminense recebeu o Atlético-MG no Maracanã e venceu por 3 a 0. A partida foi especial para o zagueiro Thiago Silva, já que chegou a marca de 200 jogos pelo clube carioca.

"Fizemos um ótimo jogo hoje. Um jogo completo. Foi uma marca importante para mim, mas falei com os jogadores que temos que valorizar o momento, de fazer o que gosta, Não pedi a vitória. Queria uma boa atuação da equipe", disse.

O defensor, desfalque na rodada passada, contra o Sport, reclamou de falsas notícias sobre sua condição física.

"Fisicamente estou bem. Só que a gente conhece nosso corpo. No último jogo senti um desconforto no final. Preferi perder um jogo só. Ai, começaram a buscar notícias. Só peço para as pessoas terem responsabilidade na hora de passar a notícia. É só falar com o clube", declarou.

Com o resultado positivo, o Tricolor carioca emendou o quatro jogo seguido sem derrota (três triunfos e um empate), ultrapassou o São Paulo e assumiu a sétima colocação, agora com 38 pontos. O time paulista, porém, entra em campo neste domingo, em clássico contra o Palmeiras.

O Fluminense retorna aos gramados contra o Mirassol, na próxima quarta-feira (8), às 21h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 13ª rodada do Brasileiro.